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Техноблог

Fairphone выпустила смартфон с возможностью самостоятельного ремонта

Компания Fairphone анонсировала смартфон Fairphone 4. Это представитель нового поколения самых ремонтопригодных смартфонов в мире. Новый аппарат дает пользователю возможности для самостоятельного ремонта, сообщает gizmochina.com.

Девайс производится по экологичной технологии и имеет длительный срок поддержки со стороны производителя. Смартфоны Fairphone имеют модульную конструкцию. Таким образом, владелец в случае повреждения или выхода из строя отдельного компонента может сам осуществить замену блока камеры, аккумулятора и других частей. Любую из запчастей можно заказать у производителя. При этом действует расширенная гарантия на смартфон в течение пяти лет.

Аппаратная схема гаджета имеет в основе мобильный чипсет Qualcomm Snapdragon 750G, в состав которого входят видеоконтроллер Adreno 619 и сотовый модем 5G. Присутствует слот расширения для microSD-карт.

Разработчик применил экранную панель на 6,3 дюйма, обеспечивающую разрешение 2340×1080 пикселей. Матрица защищена от царапин и повреждений закаленным стеклом Corning Gorilla Glass 5. В верхней области дисплея находится каплевидный вырез, предназначенный для селфи-камеры, которая оснащена датчиком изображения на 25 МП. Сзади установлено два оптических сенсора с одинаковым разрешением 48 МП.

Аппарат защищен от воды по уровню IP54, ударов и иных внешних воздействий в соответствии с военным стандартом MIL-STD-810G. В арсенале имеется NFC-чип для бесконтактных платежей. За энергоснабжение отвечает аккумулятор на 3905 мАч.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/209095/
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