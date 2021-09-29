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Техноблог

Google прекратила поддержку устройств с устаревшими версиями Android

Компания Google отключила от своих сервисов смартфоны, работающие на устаревших версиях Android. Владельцы этих устройств не могут теперь пользоваться почтой Gmail, видеосервисом YouTube, картами Google Maps и другими фирменными приложениями.
 
Ограничение косается смартфонов на версии 2.3.7. Теперь у них будет отображаться сообщение об ошибке. Компания рекомендует перейти на более современное ПО — Android версии 3.0 и более новых версий. При попытке использовать сервисы Google на Android 2.3.7 теперь будет выдаваться ошибка авторизации. Поддержка сервисов Google продолжится для устройств на основе Android 3.0 Honeycomb. Эта версия ОС дебютировала в 2011 году, как и Android 2.3.7, однако была ориентирована только на планшеты. Для смартфонов после Gingerbread вышла сразу версия Android 4.0 Ice Cream Sandwich.

 
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/208670/
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