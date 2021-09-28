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Техноблог

Nokia выпустит собственный планшет в октябре

Nokia готовится провести специальное мероприятие, где представит новое устройство в виде планшета. Об этом компания сообщает в своем Twitter.

На опубликованной фотографии можно увидеть обновленный телефон 3310 и тонкое устройство в два раза выше мобильного.

компании Nokia
Фото компании Nokia

На 6 октября запланировано мероприятие HMD Global, в ходе которого ожидается анонс нескольких новых смартфонов и планшета.

По предварительной информации, планшет под названием Nokia T20 будет построен на однокристальной системе Unisoc, оснащен дисплеем размером 10,36 дюйма, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ флеш-памяти. Скорее всего, он будет поставляться с Android 11 и предложен в вариантах только с Wi-Fi и с Wi-Fi и 4G. Он станет второй попыткой Nokia выйти на рынок планшетов после не самой удачной модели Nokia N1, представленной в 2014 году. Эксперты не исключают, что он станет прямым конкурентом Samsung Tab A8 2021.

Планшет выйдет на глобальном рынке, но когда именно — неизвестно.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/208491/
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