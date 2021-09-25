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Техноблог

Люди с инвалидностью смогут управлять телефонами на Android с помощью мимики

Люди с ограниченными возможностями смогут управлять телефонами на Android с помощью мимики.

Компания Google заявила, что люди с ограниченными возможностями смогут управлять своими смартфонами на Android без рук и голоса — например, одним поднятием брови или уголков рта.

Новые инструменты позволят людям с ограниченными возможностями быть более независимыми и управлять своими смартфонами без рук или голоса. По оценкам центров по контролю и профилактике заболеваний США, 61 миллион взрослых в Америке имеют те или иные заболевания, которые ограничивают их возможности. В связи с этим крупные корпорации пытаются сделать свою продукцию более доступной для них. С этой целью компания Google разработала два новых инструмента для смартфонов на Android, которые позволяют использовать искусственный интеллект для управления устройством с помощью движений бровей, глаз и рта.

Во время работы одно приложение активирует фронтальную камеру — искусственный интеллект распознает мимику пользователя и реагирует на нее, исполняя команды. Таким образом, можно, например, смахнуть всплывающее окно движением глаз. Кроме того, разработчики создали еще одно приложение, которое позволяет с помощью движений лица выполнять более сложные команды — например, произносить заранее записанную фразу, отправлять текстовое сообщение или совершать звонок.

«Теперь любой пользователь сможет с помощью движения глаз и мимических жестов, настроенных в соответствии с его потребностями, управлять телефоном без рук и голоса», — рассказали в Google.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/208316/
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