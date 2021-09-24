Создан автономный цифровой повар для 3D-печати и приготовления еды

Группа исследователей из лаборатории Creative Machines Lab (Колумбийский университет, Нью-Йорк) разработала личного цифрового повара, который способен выполнять функции в полностью автономном режиме. Об этом сообщает журнал Ultrasonics.

Он умеет готовить пищу с применением лазеров и технологии 3D-печати. Руководителем проекта является профессор машиностроения Ход Липсон. Его группа занимается вопросом создания пищевых продуктов методом трехмерной печати с 2007 года. С тех пор эти технологии уже нашли определенное применение, в том числе в коммерческой сфере. Например, существует масса 3D-принтеров, специализирующихся на изготовлении не полимерных изделий, а блюд.

Фото Ultrasonics

Принцип их работы, основанный на экструзии или выдавливании, очень простой. Специальные капсулы в устройстве заполняются готовыми съедобными ингредиентами, которые предварительно измельчаются до однородного состояния. Экструдеры наносят на поверхность один слой за другим, следуя программе. В результате получается трехмерная модель блюда. Но такие принтеры не рассчитаны на тепловую обработку пищи. Аппарат может создать модель пиццы, но потом ее нужно приготовить. Исключением являются лишь устройства, которые работают с готовыми продуктами, например, шоколадом или другими кондитерскими изделиями.

В Creative Machines Lab пошли дальше и создали машину, которая готовит пищу, снабжая ее определенным вкусом и текстурой. Для этого используются лазеры с разным светом — инфракрасным (длина волны 980 нм, 10,6 мкм) и синим (445 нм).

Предварительно исследователи распечатали образцы из сырого куриного мяса толщиной 3 миллиметра. В процессе обработки лазером оценивались такие параметры: вкус, глубина приготовления, оттенок, удержание влаги. Результаты эксперимента показали, что курица, приготовленная при помощи лазера, отличается такими же вкусовыми качествами, как и при стандартной тепловой обработке. При этом мясо сохранило в два раза больше влаги, а объем его сократился на 50 процентов меньше.

Во время дегустации «вслепую» участники отдавали предпочтение именно этому продукту.