WhatsApp тестирует бизнес-каталог для помощи в поиске магазинов и услуг

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp запустили новый пилотный проект, в рамках которого пользователям из бразильского Сан-Паулу стал доступен бизнес-каталог, позволяющий находить местные магазины и услуги, присутствующие в приложении, и взаимодействовать с ними напрямую. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщил глава WhatsApp Уилл Кэткарт.

Опубликованные снимки нового каталога показывают, как WhatsApp отображает компании, отсортированные по категориям «продуктовый магазин» и «ресторан». После того как пользователь найдет интересующую его компанию, у него будет возможность взаимодействовать с ней напрямую, общаясь через мессенджер. Согласно имеющимся данным, в рамках тестирования в каталог будут добавлены тысячи компаний.

Отметим, WhatsApp популярен в качестве мессенджера, однако в последние годы электронная коммерция становится все более важной частью деятельности сервиса. По состоянию на октябрь 2020 года ежедневно более 175 миллионов человек по всему миру использовали бизнес-аккаунты WhatsApp. Напомним, мессенджер предлагает автономное приложение для малого бизнеса с 2018 года, и за время его существования разработчики существенно улучшили этот продукт, добавив возможность проведения платежей, совершения покупок напрямую у компаний и другое.

В настоящее время бизнес-каталог тестируется на территории одной страны, но, очевидно, что постепенно зона присутствия новой функции будет расширяться. Согласно имеющимся данным, WhatsApp рассматривает возможность дальнейшего запуска аналогичной функции в Индии и Индонезии.