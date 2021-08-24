Китайская компания Xiaomi отказывается от бренда Mi. Об этом сообщает портал XDA-Developers.

По данным представителей компании, изменения носят постоянный характер — потенциальные покупатели больше не увидят в продаже новый Xiaomi Mi 12 ни в конце этого года, ни в начале следующего. Вместо этого компания представит Xiaomi 12.

Для экосистемы Xiaomi это весьма значимое изменение, поскольку Mi использовалось с самого рождения компании — первым смартфоном стал Mi 1, а еще до него появилась программная оболочка для Android, MIUI.

Имя Mi носили и продукты, не связанные со смартфонами, включая планшеты, носимые устройства, ноутбуки и другую электронику.

По данным XDA, на «домашнем» китайском рынке некоторые продукты уже избавились от брендинга Mi и, похоже, что аналогичная политика будет применяться по всему миру.

Ранее один из основателей и глава Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) заявлял, что Mi расшифровывается, как Mobile Internet и Mission Impossible (миссия невыполнима). Судя по всему, выбившись на первое место в рейтинге крупнейших производителей смартфонов, производитель счел миссию выполненной.

Пока официальной трактовки отказа от бренда Mi со стороны представителей Xiaomi не поступало.