Российский концерн «Калашников» выпустил «умное ружье» для смартфона. На смарт-ружье установлен процессор со счетчиком выстрелов, часами, компасом и видеозаписью, сообщает РБК.

Серийная версия новейшего смарт-ружья MP-155 Ultima синхронизируется с мобильными устройствами и способно обучать стреляющего.

Фото ТАСС. MP-155 Ultima

«За прошедший год был кардинально переработан бортовой ПК — теперь он на системе Android. Дизайн был также адаптирован под возможность использовать ружье с отделяемым прикладом — только с пистолетной рукояткой», — уточняется в сообщении.

Впервые «Калашников» показал МР155 Ultima год назад на форуме «Армия-2020». Изделие с футуристичным дизайном разработано на базе классического самозарядного ружья MP-155. Главная особенность ружья — способность обучать своего владельца. Бортовой ПК оснащен цифровым дисплеем, счетчиком выстрелов, часами, компасом, секундомером, таймером и индикатором остатка патронов. Ранее компания также указывала, что на процессор ружья можно поставить видеозапись.