В Чуйской области задержаны двое браконьеров с незаконным оружием

29 октября 2025 года сотрудниками ОВД Жайылского района в ходе рейдовых мероприятий совместно с представителями общественного объединения «Калининское межрайонное общество охотников и рыболовов» были задержаны лица, занимавшиеся браконьерством. При них находились огнестрельные ружья без соответствующих разрешительных документов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, в рамках проверки по изъятым ружьям была назначена судебно-баллистическая экспертиза.

Согласно заключению эксперта, представленные карабины являются нарезным огнестрельным оружием — однозарядными охотничьими карабинами «ТОЗ-16» и «ТОЗ-8».

2 февраля по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 267 (Незаконный оборот оружия, боеприпасов) УК Кыргызской Республики.

16 февраля подозреваемые — граждане М.М., 1988 года рождения, и К.Р., 1988 года рождения, на основании статьи 96 УПК КР были задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

