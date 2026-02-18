09:39
USD 87.45
EUR 103.55
RUB 1.14
Общество

В Чуйской области задержаны двое браконьеров с незаконным оружием

29 октября 2025 года сотрудниками ОВД Жайылского района в ходе рейдовых мероприятий совместно с представителями общественного объединения «Калининское межрайонное общество охотников и рыболовов» были задержаны лица, занимавшиеся браконьерством. При них находились огнестрельные ружья без соответствующих разрешительных документов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, в рамках проверки по изъятым ружьям была назначена судебно-баллистическая экспертиза.

Согласно заключению эксперта, представленные карабины являются нарезным огнестрельным оружием — однозарядными охотничьими карабинами «ТОЗ-16» и «ТОЗ-8».

2 февраля по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 267 (Незаконный оборот оружия, боеприпасов) УК Кыргызской Республики.

16 февраля подозреваемые — граждане М.М., 1988 года рождения, и К.Р., 1988 года рождения, на основании статьи 96 УПК КР были задержаны и водворены в изолятор временного содержания.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/362457/
просмотров: 112
Версия для печати
Материалы по теме
Незаконный отлов кекликов. Браконьеров оштрафовали на 12,5 тысячи сомов
В ходе рейда в Чуйской области пресекли незаконную охоту браконьеров
На Иссык-Куле пресекли браконьерский промысел с использованием электротока
Из Токтогулки достали более тысячи незаконно установленных рыболовных сетей
В Бишкеке мужчина стрелял в соседа из ружья — его задержала милиция
Задержаны браконьеры за незаконный лов рыбы на Иссык-Куле
В мужчину выстрелили из ружья и скрылись. В Кемине задержан подозреваемый
В Бишкеке задержали подозреваемого в хранении наркотиков
Концерн «Калашников» выпустил «умное ружье» для смартфона
В Канте неизвестные отстреливают собак
Популярные новости
Неделя-24. Громкая отставка Камчыбека Ташиева и&nbsp;дело о&nbsp;массовых беспорядках Неделя-24. Громкая отставка Камчыбека Ташиева и дело о массовых беспорядках
Бесплатная замена бессрочных водительских удостоверений продолжается Бесплатная замена бессрочных водительских удостоверений продолжается
На&nbsp;весенних каникулах школьники в&nbsp;Кыргызстане отдохнут всего один день На весенних каникулах школьники в Кыргызстане отдохнут всего один день
ГКНБ: Экс-сотрудники ответят по&nbsp;закону, конфликта между силовыми ведомствами нет ГКНБ: Экс-сотрудники ответят по закону, конфликта между силовыми ведомствами нет
Бизнес
MBusiness снизил ставку по&nbsp;онлайн-кредиту до&nbsp;рекордных 16&nbsp;процентов MBusiness снизил ставку по онлайн-кредиту до рекордных 16 процентов
&laquo;Айыл Банк&raquo; начал финансирование программы для поддержки аграрного сектора «Айыл Банк» начал финансирование программы для поддержки аграрного сектора
Столица КР&nbsp;отметит День защитника Отечества концертом и&nbsp;розыгрышем призов Столица КР отметит День защитника Отечества концертом и розыгрышем призов
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
18 февраля, среда
09:34
Санкции. ЕС настаивает на запрете экспорта станков в Кыргызстан — Bloomberg Санкции. ЕС настаивает на запрете экспорта станков в Кы...
09:30
В Чуйской области задержаны двое браконьеров с незаконным оружием
09:23
Тенге обновил максимум последних лет. Курс валют на 18 февраля
09:19
Ситуация вокруг Украины. Переговоры в Женеве длились шесть часов и продолжатся
09:08
Разрешить выращивание конопли в промышленных целях в КР предлагает Бекешев