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Техноблог

Приветливая уборная. В Токио установили туалет, управляемый голосовыми командами

Японский дизайнер Казу Сато вместе с компанией Disruption Lab построил в Токио новый общественный туалет, управляемый с помощью голосовых команд. Об этом пишут зарубежные СМИ.

tokyotoilet.jp
Фото tokyotoilet.jp. Туалет, управляемый голосом

По их данным, «приветливая» уборная появилась в столичном районе Сибуя в рамках проекта Tokyo Toilet Project. Помещение сферической формы выкрашено в белый цвет. В темное время суток его основание подсвечивается теплым светом.

Внутри туалет оборудован необходимой техникой, управляемой голосом. Посетитель может дать команду, например закрыть дверь или смыть воду в унитазе. В помещении установлена круглосуточная система вентиляции.

Авторы концепции планировали продемонстрировать таким способом великолепие японских общественных туалетов. По идее контакты посетителей с поверхностями должны были свестись к минимуму.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/204587/
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