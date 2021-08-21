Приветливая уборная. В Токио установили туалет, управляемый голосовыми командами

Японский дизайнер Казу Сато вместе с компанией Disruption Lab построил в Токио новый общественный туалет, управляемый с помощью голосовых команд. Об этом пишут зарубежные СМИ.

Фото tokyotoilet.jp. Туалет, управляемый голосом

По их данным, «приветливая» уборная появилась в столичном районе Сибуя в рамках проекта Tokyo Toilet Project. Помещение сферической формы выкрашено в белый цвет. В темное время суток его основание подсвечивается теплым светом.

Внутри туалет оборудован необходимой техникой, управляемой голосом. Посетитель может дать команду, например закрыть дверь или смыть воду в унитазе. В помещении установлена круглосуточная система вентиляции.

Авторы концепции планировали продемонстрировать таким способом великолепие японских общественных туалетов. По идее контакты посетителей с поверхностями должны были свестись к минимуму.