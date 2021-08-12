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Техноблог

WhatsApp представил функцию переноса чатов с iOS на Android

Мессенджер WhatsApp на презентации новых устройств Samsung анонсировал, что Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 станут первыми смартфонами, в которых появится функция переноса чатов с iOS.

В ближайшие недели возможность появится и на других смартфонах Samsung Galaxy, а в будущем — на всех устройствах Android.

На смартфоны Android можно будет перенести полную историю чатов, включая текстовые, фото- и видеосообщения. Для переноса необходим кабель Lightning-USB-C — беспроводным способом передать историю чатов не получится.

Ранее WhatsApp представил новую функцию, которая позволяет отправлять исчезающие фото- и видеосообщения. Их можно будет просмотреть один раз, после чего они будут удалены. Такие файлы не будут сохраняться в фото и галерее, их нельзя переслать. Они будут доступны в течение 14 дней после отправки, после чего исчезнут.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/203837/
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