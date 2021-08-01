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Техноблог

Ученые КНР создали алгоритм, предсказывающий теракт за неделю до его совершения

В Китае математики создали алгоритм, предсказывающий теракты за неделю до их совершения. Об этом сообщает научный журнал Science Advances.

По его данным, математики разработали систему машинного обучения, которая по сообщениям в интернете и прочим открытым данным может определять примерное время и место осуществления терактов за неделю до того, как они будут совершены.

«От терактов каждый год умирает несколько тысяч человек. Используя лишь общественно доступные данные, мы создали модель, способную предсказывать многие теракты за неделю до их совершения в тех регионах мира, где террористы особенно активны», — отмечают исследователи.

За последние годы ученые начали активно исследовать, как информация распространяется через интернет и как подобные данные можно использовать для получения сведений о чертах характера и поведении пользователей подобных сайтов.

Для проверки теории ученые собрали большое количество информации о терактах со всех уголков мира с 2008 по 2013 год. Далее они проанализировали собранные данные путем различных алгоритмов машинного обучения.

Выяснилось, что они действительно могут предсказывать теракты путем получения данных из тех точек мира, где они совершаются достаточно часто. Чаще всего преступления происходили в тех странах, где были маленькая плотность населения, хорошие дороги и высокий вклад в экономику.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/202819/
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