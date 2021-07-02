Летающий автомобиль совершил первый междугородний полет

Летающий автомобиль AirCar совершил первый междугородний полет. Об этом пишет gazeta.ru. Машина с крыльями преодолела 70 километров между аэропортами Нитры и Братиславы в Словакии всего за 35 минут. За рулем находился изобретатель прототипа Стефан Кляйн.

2,5 километра

190 километров

Полет AirCar проходил на высоте околосо скоростьюв час. После приземления в Братиславе автомобиль продолжил свой путь по дороге.

После успешного испытания разработчик планирует построить такой же аппарат, но с более мощным двигателем.