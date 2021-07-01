Мессенджер WhatsApp получил поддержку работы сразу на четырех устройствах

Мессенджер WhatsApp получил поддержку работы на нескольких устройствах. Речь идет об одновременном использовании одного телефона и еще четырех различных устройств.

Пользователи Android-устройств, участвующие в инсайдерской программе WhatsApp, получили возможность скачать обновление под кодовым обозначением 2.21.14.1, которое приносит с собой возможность одновременного использования одной учетной записи на нескольких устройствах.

В свежей бета-версии WhatsApp также добавлена новая функция системы конфиденциальности, обеспечивающая ее на уровне общения с одного устройства как раньше. Теперь переживать об утечке персональных данных не стоит. Все чаты по-прежнему надежно зашифрованы.

Разработчики подчеркнули в что в WhatsApp 2.21.14.1 появилась возможность связать телефон с несколькими устройствами, использующими WhatsApp Web, WhatsApp Desktop и WhatsApp Portal, после чего оставаться онлайн на смартфоне будет необязательно.

Установив бета-версию WhatsApp 2.21.14.1 вы по-прежнему сможете отправлять сообщения или звонить из WhatsApp Web, WhatsApp Desktop и WhatsApp Portal другим пользователям, у которых установлена старая версия WhatsApp.