Aston Martin представил новый гиперкар мощностью 1 тысячу лошадиных сил

Aston Martin представил новый гиперкар Valkyrie AMR Pro мощностью 1 тысячу лошадиных сил. Об этом сообщается на сайте компании.

Фото с сайта компании Aston Martin

Через несколько дней после того, как в Сеть просочилась фотография загадочного Aston Martin Valkyrie, британский автопроизводитель официально представил новый улучшенный Valkyrie AMR Pro.

Первоначально Aston Martin представил концепт Valkyrie AMR Pro на Женевском автосалоне в 2018 году, но внес в него ряд всесторонних изменений, чтобы подготовить модель к производству.

Aston Martin заявляет, что готовый AMR Pro имеет общий дизайн с гиперкаром Ле-Мана, который должен был появиться на Valkyrie до того, как программа была отменена. Автомобиль намного больше, чем стандартная Valkyrie с новым задним антикрылом. Фактически, он оснащен модифицированным шасси из углеродного волокна, колесная база которого увеличилась на 380 миллиметров. Передняя колея автомобиля также на 96 миллиметров шире, а задняя колея — на 115 миллиметров.

«Смелый новый аэродинамический пакет увеличивает длину гусеничного гиперкара на 266 миллиметров. Ключевые аэродинамические изменения включают более выраженный передний сплиттер из углеродного волокна и измененные формы передних колесных арок и плавников. Есть также традиционные боковые зеркала заднего вида в отличие от камер, используемых в дорожном автомобиле, заметный акулий плавник, фиксированное заднее крыло и колпаки колес. Aston Martin Valkyrie AMR Pro «комфортно» производит более чем вдвое большую прижимную силу, чем дорожный автомобиль Valkyrie. Он сможет достичь поперечного ускорения, превышающего 3G», — так оценивают новинку эксперты.

Под радикально новым кузовом автомобиль отказывается от гибридной системы дорожного автомобиля и вместо этого полагается исключительно на 6,5-литровый атмосферный двигатель V12, разработанный Cosworth. Этот двигатель развивает до 11 тысяч оборотов в минуту и выжимает 1 тысячу лошадиных сил. Он настолько быстр, что, по словам автопроизводителя, он может пройти трассу Ле-Мана за 3 минуты 20 секунд, что примерно на уровне автомобилей LMP1. Всего появится 40 единиц Valkyrie AMR Pro, включая два прототипа. Все экземпляры будут с левым рулем. Поставки запланированы на четвертый квартал этого года.