Видеозвонки, секретные чаты, таймкоды. Функции Telegram, облегчающие жизнь

Telegram используют многие, но не все знают о его скрытых возможностях. СМИ рассказали о 10 неочевидных фишках мессенджера, которые сделают его использование еще удобнее и эффективнее.

Популярность Telegram, который появился и сразу начал конкурировать с WhatsApp в 2013 году, растет постоянно. Недавно компания объявила, что мессенджером активно пользуются более 100 миллионов человек.

В мессенджере ежедневно добавляются тысячи новых пользователей, и если вы один из них, эти подсказки будут полезны и покажут несколько интересных трюков для работы.

1 Видеозвонки Эта долгожданная функция появилась недавно. Теперь вы можете звонить своим близким и коллегам с использованием видео, как, например, в Skype или WhatsApp. Чтобы новая функция появилась в вашем приложении, обновите его до последней версии. После этого сможете совершать и принимать звонки от других пользователей. Чтобы позвонить, нужно перейти в чат с человеком, с которым хотите пообщаться, нажать на правое верхнее меню и выбрать «Видеозвонок».

2 Отложенная отправка сообщений Вы отправляете обычное текстовое или голосовое сообщение. Однако вместо моментальной доставки можно выбрать любой день и время, когда собеседник его получит. Эту функцию можно использовать, если не хотите тревожить своих коллег в выходные или в качестве напоминаний близким. Чтобы отправить сообщение с отложенной доставкой, напишите текст и зажмите значок отправки. В открывшемся меню выберите «Отправить позже». Как раз здесь нужно задать дату и время отправки сообщения.

3 Отправка сообщений без звука для получателя Беззвучные сообщения — отличная функция, если не хочется мешать или отвлекать получателя звуком уведомления. Например, если вы отправляете сообщение в позднее время или точно знаете, что другой пользователь сейчас чем-то занят. Чтобы воспользоваться этой функцией, нужно написать сообщение и зажать значок отправки. В появившемся меню выбрать «Отправить без звука». Сообщение будет доставлено, однако пользователь не услышит уведомления, даже если у него отключен режим «Без звука».

4 Группировка диалогов по папкам Долгое время пользователям не хватало в Telegram возможности разложить все «по полочкам»: разделить личные и рабочие чаты, а также групповые чаты и публичные каналы. Теперь эта функция доступна в приложении. Чтобы навести в чатах порядок, перейдите в раздел «Настройки», затем в «Папки». Далее нажмите на «Создать новую папку», придумайте ей название и добавьте в нее нужные чаты.

5 Таймкоды на видео Таймкоды для видео — малоизвестная и при этом очень удобная фишка. Например, вы отправляете своему собеседнику видео, но хотите, чтобы он посмотрел его с определенной минуты. Чтобы не заставлять пользователя самому перематывать ролик, просто добавьте время, с которого нужно смотреть. Например, смотреть с 03.02. Приложение автоматически начнет проигрывать видео с этого момента.

6 Несколько аккаунтов в одном приложении Telegram дает еще одну хорошую возможность: быстро переключаться между разными аккаунтами. Это может пригодиться, если вы хотите разделить рабочее и личное общение. Чтобы настроить эту функцию для устройств на Android, достаточно перейти в левое боковое меню и выбрать пункт «Добавить аккаунт». Для устройств на iOS следует перейти в «Настройки», нажать «Изменить» в правом верхнем углу и добавить новый аккаунт.

7 Секретные чаты Для таких чатов используется усиленное шифрование. Утверждается, что информация из них не хранится на серверах Telegram. Чтобы перейти на такой уровень общения, откройте профиль контакта, перейдите в меню в правом верхнем углу и нажмите «Начать секретный чат». После этого в мессенджере будет создан отдельный чат с этим пользователем, но уже секретный. Пересылать сообщения отсюда нельзя.

8 Отображение имени при пересылке сообщения Когда кто-то пересылает ваши сообщения, то третье лицо видит ваше имя и, более того, может перейти по нему в ваш профиль в Telegram. Если не хотите, чтобы у посторонних людей была возможность просмотреть ваш профиль и выйти с вами на связь, следует перейти в «Настройки», выбрать «Конфиденциальность» и нажать «Пересылка сообщений». В этом разделе можно выбрать тех, кто сможет ссылаться на ваш аккаунт при пересылке сообщений.

9 Напоминания самому себе Вы можете отправлять напоминания не только другим пользователям, но и самому себе. Для других пользователей это работает через отложенные сообщения, а вам для этого пригодится раздел «Избранное». Избранное — это что-то вроде чата с самим собой. Сообщения в этом чате видите только вы. Чтобы создать напоминание, перейдите в раздел «Избранное» и напишите сообщение. Зажмите значок отправки сообщения и в появившемся меню выберите «Задать напоминание». Далее вам нужно настроить нужную дату и время. В назначенное время напоминание придет вам в Telegram.