Видеозвонки, секретные чаты, таймкоды. Функции Telegram, облегчающие жизнь

Telegram используют многие, но не все знают о его скрытых возможностях. СМИ рассказали о 10 неочевидных фишках мессенджера, которые сделают его использование еще удобнее и эффективнее.
Популярность Telegram, который появился и сразу начал конкурировать с WhatsApp в 2013 году, растет постоянно. Недавно компания объявила, что мессенджером активно пользуются более 100 миллионов человек.
В мессенджере ежедневно добавляются тысячи новых пользователей, и если вы один из них, эти подсказки будут полезны и покажут несколько интересных трюков для работы.
Видеозвонки
Эта долгожданная функция появилась недавно. Теперь вы можете звонить своим близким и коллегам с использованием видео, как, например, в Skype или WhatsApp. Чтобы новая функция появилась в вашем приложении, обновите его до последней версии. После этого сможете совершать и принимать звонки от других пользователей. Чтобы позвонить, нужно перейти в чат с человеком, с которым хотите пообщаться, нажать на правое верхнее меню и выбрать «Видеозвонок».
Отложенная отправка сообщений
Вы отправляете обычное текстовое или голосовое сообщение. Однако вместо моментальной доставки можно выбрать любой день и время, когда собеседник его получит. Эту функцию можно использовать, если не хотите тревожить своих коллег в выходные или в качестве напоминаний близким.
Чтобы отправить сообщение с отложенной доставкой, напишите текст и зажмите значок отправки. В открывшемся меню выберите «Отправить позже». Как раз здесь нужно задать дату и время отправки сообщения.
Отправка сообщений без звука для получателя
Беззвучные сообщения — отличная функция, если не хочется мешать или отвлекать получателя звуком уведомления. Например, если вы отправляете сообщение в позднее время или точно знаете, что другой пользователь сейчас чем-то занят. Чтобы воспользоваться этой функцией, нужно написать сообщение и зажать значок отправки. В появившемся меню выбрать «Отправить без звука». Сообщение будет доставлено, однако пользователь не услышит уведомления, даже если у него отключен режим «Без звука».
Группировка диалогов по папкам
Долгое время пользователям не хватало в Telegram возможности разложить все «по полочкам»: разделить личные и рабочие чаты, а также групповые чаты и публичные каналы. Теперь эта функция доступна в приложении. Чтобы навести в чатах порядок, перейдите в раздел «Настройки», затем в «Папки». Далее нажмите на «Создать новую папку», придумайте ей название и добавьте в нее нужные чаты.
Таймкоды на видео
Таймкоды для видео — малоизвестная и при этом очень удобная фишка. Например, вы отправляете своему собеседнику видео, но хотите, чтобы он посмотрел его с определенной минуты. Чтобы не заставлять пользователя самому перематывать ролик, просто добавьте время, с которого нужно смотреть. Например, смотреть с 03.02. Приложение автоматически начнет проигрывать видео с этого момента.
Несколько аккаунтов в одном приложении
Telegram дает еще одну хорошую возможность: быстро переключаться между разными аккаунтами. Это может пригодиться, если вы хотите разделить рабочее и личное общение. Чтобы настроить эту функцию для устройств на Android, достаточно перейти в левое боковое меню и выбрать пункт «Добавить аккаунт». Для устройств на iOS следует перейти в «Настройки», нажать «Изменить» в правом верхнем углу и добавить новый аккаунт.
Секретные чаты
Для таких чатов используется усиленное шифрование. Утверждается, что информация из них не хранится на серверах Telegram. Чтобы перейти на такой уровень общения, откройте профиль контакта, перейдите в меню в правом верхнем углу и нажмите «Начать секретный чат». После этого в мессенджере будет создан отдельный чат с этим пользователем, но уже секретный. Пересылать сообщения отсюда нельзя.
Отображение имени при пересылке сообщения
Когда кто-то пересылает ваши сообщения, то третье лицо видит ваше имя и, более того, может перейти по нему в ваш профиль в Telegram. Если не хотите, чтобы у посторонних людей была возможность просмотреть ваш профиль и выйти с вами на связь, следует перейти в «Настройки», выбрать «Конфиденциальность» и нажать «Пересылка сообщений». В этом разделе можно выбрать тех, кто сможет ссылаться на ваш аккаунт при пересылке сообщений.
Напоминания самому себе
Вы можете отправлять напоминания не только другим пользователям, но и самому себе. Для других пользователей это работает через отложенные сообщения, а вам для этого пригодится раздел «Избранное». Избранное — это что-то вроде чата с самим собой. Сообщения в этом чате видите только вы.
Чтобы создать напоминание, перейдите в раздел «Избранное» и напишите сообщение. Зажмите значок отправки сообщения и в появившемся меню выберите «Задать напоминание». Далее вам нужно настроить нужную дату и время. В назначенное время напоминание придет вам в Telegram.
Дополнение от 24.kg: аудиочат
Чтобы создать голосовой чат, администратор должен перейти в профиль ранее созданного канала или группы, нажать на троеточие и выбрать пункт «Начать голосовой чат». Пользователи также могут включить запись разговора. После остановки аудиофайл появится в чате с сохраненными сообщениями. Количество слушателей неограниченно.