Во всех видео на YouTube с 1 июня появится реклама

Видеохостинг YouTube начнет интегрировать рекламные ролики во все видео, размещенные на платформе. Нововведение начнет действовать 1 июня, сообщило РИА Новости.

Сейчас реклама вставляется в видео, опубликованное на каналах, подключенных к партнерской программе. Для участия в ней необходимо выполнить два условия: число подписчиков должно быть не меньше тысячи человек, а общее время просмотров за год — 4 тысячи часов.

Кроме того, доход всех авторов контента, живущих за пределами США, начнет считаться роялти и будет облагаться налогом по американскому законодательству. Для взимания сборов следует предоставить данные об ИНН, наименовании юридического лица и названии канала. В случае непредоставления указанных сведений хостинг может удерживать до 24 процентов доходов.