В WhatsApp появится функция, которая многим пригодится

Разработчики WhatsApp продолжают внедрять новые возможности в мобильное приложение. Сейчас активно тестируют функцию полного архивирования чатов, сообщил портал Android Police.

По его данным, в актуальных версиях WhatsApp заархивированный чат, находящийся внизу окна приложения, попадает наверх при появлении в нем нового сообщения. Новая настройках под названием «Сохранять чаты заархивированными» (Keep Chats Archived) поможет сделать так, чтобы архивные чаты всегда оставались внизу списка.

Активировать новую функцию, которая понравится всем, кто не любит надоедливые чаты, но не хочет удалять их, можно в настройках в разделе «Чаты». В ближайшее время доступ к ней должны получить не только тестеры, но и остальные пользователи WhatsApp.