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Техноблог

Компания LG заявила о прекращении производства смартфонов

Южнокорейская компания LG Electronics Inc. объявила о своем уходе с рынка мобильных телефонов из-за убыточной работы и высокой конкуренции. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Отмечается, что компания обсуждала продажу производства смартфонов с вьетнамским конгломератом Vingroup и немецким автоконцерном Volkswagen, однако соглашения достичь не удалось.

По данным агентства, мобильный бизнес LG начал нести убытки в 2015 году. В 2020-м их общая сумма достигла $4,4 миллиарда.

Компания уже заморозила разработку телефонов с гибкими дисплеями. Кроме того, были отложены все ранее запланированные на первое полугодие презентации новых смартфонов.

LG Group — четвертая по величине южнокорейская финансово-промышленная группа. Основные направления деятельности компании — электроника, химическая продукция и телекоммуникационное оборудование.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/188799/
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