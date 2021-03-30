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Техноблог

Boston Dynamics показала нового робота. Он приспособлен работать на складах

Американская компания Boston Dynamics представила новую модель роботов. Новинка, робот Stretch, предназначена для работы на складах и умеет быстро и эффективно обращаться с различными типами грузов — коробками и ящиками. Об этом пишет «РБК».

Stretch способен маневрировать в ограниченном пространстве, что особенно важно для тесных складских помещений.

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За счет компьютерного «зрения» робот может приспосабливаться к меняющимся планировкам и находить именно те грузы, которые требуется переместить. Все это делает его привлекательным для владельцев складов по всему миру, которым не придется перестраивать помещения или инвестировать в развитие инфраструктуры.

Начать коммерческие поставки Stretch клиентам планируют в 2022 году. Стоимость пока не названа. В опубликованном видео Boston Dynamics можно увидеть и предыдущий хит компании — робопса Spot.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/188127/
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