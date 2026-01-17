22:01
Китай доминирует на мировом рынке человекоподобных роботов

Китай доминирует на мировом рынке человекоподобных роботов, на его долю приходится более 80 процентов установок, сообщает South China Morning Post.

Отмечается, что AgiBot и Unitree помогут КНР занять большую часть мирового рынка в 2026 году, а к 2027 году рынок вырастет в шесть раз.

На долю Китая пришлось более четырех из пяти человекоподобных роботов благодаря национальным стартапам AgiBot и Unitree Robotics. Массовое производство и коммерциализация ускорятся, прогнозируют аналитики.

Согласно данным Counterpoint, в 2025 году по всему миру было установлено 16 тысяч человекоподобных роботов, в основном для сбора данных и исследований, а также в сфере логистики, производства и автомобилестроения.

По прогнозам исследовательской компании, к 2027 году объем рынка превысит 100 тысяч единиц, что в шесть раз больше, чем в 2025 году. При этом ожидается, что логистика, производство и автомобилестроение будут составлять 72 процента от общего числа установок.

«В ближайшие два года все больше компаний, занимающихся разработкой гуманоидных роботов, будут выпускать их серийные версии, и их производительность во многом будет определять темпы развития всей отрасли», — говорится в отчете Counterpoint.
