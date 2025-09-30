00:00
USD 87.41
EUR 102.75
RUB 1.05
Техноблог

Китай стал мировым лидером по установке промышленных роботов

Китай стал мировым лидером по установке промышленных роботов. В прошлом году в мире установили 542 тысячи новых промышленных роботов, 295 тысяч (54 процента) из них приходится на Китай. Об этом свидетельствуют данные Международной федерации робототехники (IFR).

иллюстративное
Фото иллюстративное

Отмечается, что в КНР существует большой потенциал для роста этого показателя — в среднем на 10 процентов каждый год до 2028-го.

В отчете также указано, что общее количество промышленных роботов в 2024-м удвоилось по сравнению с 2015-м, когда их было установлено 254 тысячи.

По подсчетам IFR, в прошлом году на Азию приходилось 74 процента всех роботов, на Европу — 16 процентов, на Северную и Южную Америку — 9 процентов.

«Индустрия робототехники не застрахована от глобальных макроэкономических условий, но нет никаких признаков того, что общая долгосрочная тенденция роста закончится в ближайшее время», — говорится в отчете.

В IFR прогнозируют, что в этом году установят на 6 процентов больше промышленных роботов, а в 2028-м этот показатель превысит 700 тысяч.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/345338/
просмотров: 138
Версия для печати
Материалы по теме
В Пекине открылись первые Всемирные игры человекоподобных роботов
В Китае робот по имени Xueba 01 поступил в театральную академию и будет учиться
Электронную кожу для работы на экстремальном холоде создали в Китае
Илон Маск сообщил дату релиза человекоподобных роботов Tesla
Робот-пылесос превратили в спорткар и разогнали до 50 километров в час
Первый в мире полностью автоматизированный ресторан открывают в Калифорнии
Робот Tesla «сошел с ума» и напал на человека
Управляемого робота-трансформера создали в Японии
В Китае создали робота-помощника для пожилых людей
Ученые в США представили самого маленького в мире робота
Популярные новости
Впечатляет! В&nbsp;Китае открыли самый высокий мост в&nbsp;мире&nbsp;&mdash; &laquo;Гранд-Каньон Хуацзян&raquo; Впечатляет! В Китае открыли самый высокий мост в мире — «Гранд-Каньон Хуацзян»
В&nbsp;Китае провели испытания самого мощного в&nbsp;мире летающего ветрогенератора В Китае провели испытания самого мощного в мире летающего ветрогенератора
OpenAI добавила в&nbsp;ChatGPT проактивного помощника: будет работать по&nbsp;ночам OpenAI добавила в ChatGPT проактивного помощника: будет работать по ночам
Евросоюз хочет создать &laquo;стену дронов&raquo; для защиты своего воздушного пространства Евросоюз хочет создать «стену дронов» для защиты своего воздушного пространства
Бизнес
IMEI-регистрация телефонов: шаг вперед для рынка устройств IMEI-регистрация телефонов: шаг вперед для рынка устройств
Новый код 506&nbsp;в сети&nbsp;О! нарасхват&nbsp;&mdash; успейте получить VIP-номер в&nbsp;подарок Новый код 506 в сети О! нарасхват — успейте получить VIP-номер в подарок
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; информирует о&nbsp;возможных перебоях в&nbsp;работе интернета «Кыргызтелеком» информирует о возможных перебоях в работе интернета
ОСАГО онлайн в&nbsp;&laquo;АБанк&raquo;: удобно и&nbsp;с&nbsp;кешбэком до&nbsp;15&nbsp;процентов ОСАГО онлайн в «АБанк»: удобно и с кешбэком до 15 процентов
30 сентября, вторник
23:37
Китай стал мировым лидером по установке промышленных роботов Китай стал мировым лидером по установке промышленных ро...
23:13
Торговый павильон Кыргызстана открыли в китайском Чунцине
22:34
Садыр Жапаров: Если пойду на выборы, уверен, меня поддержат 90 процентов
22:27
Убийство девушки на Иссык-Куле. Проводится проверка в отношении милиционера
22:26
Николь Кидман развелась с певцом Китом Урбаном после 20 лет брака