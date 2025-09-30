Китай стал мировым лидером по установке промышленных роботов. В прошлом году в мире установили 542 тысячи новых промышленных роботов, 295 тысяч (54 процента) из них приходится на Китай. Об этом свидетельствуют данные Международной федерации робототехники (IFR).

Фото иллюстративное

Отмечается, что в КНР существует большой потенциал для роста этого показателя — в среднем на 10 процентов каждый год до 2028-го.

В отчете также указано, что общее количество промышленных роботов в 2024-м удвоилось по сравнению с 2015-м, когда их было установлено 254 тысячи.

По подсчетам IFR, в прошлом году на Азию приходилось 74 процента всех роботов, на Европу — 16 процентов, на Северную и Южную Америку — 9 процентов.

«Индустрия робототехники не застрахована от глобальных макроэкономических условий, но нет никаких признаков того, что общая долгосрочная тенденция роста закончится в ближайшее время», — говорится в отчете.

В IFR прогнозируют, что в этом году установят на 6 процентов больше промышленных роботов, а в 2028-м этот показатель превысит 700 тысяч.