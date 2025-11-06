00:15
Робота IRON с синтетическими мышцами и кожей показали в Китае

Китайский производитель электромобилей XPeng на мероприятии XPeng Tech Day 2025 представил робота нового поколения под названием IRON, который, по заявлению компании, является «самым человекоподобным гуманоидным роботом» в мире. Об этом сообщает издание TechNode.

Робот IRON оснащен бионической структурой, имитирующей кости, мышцы и кожу. Он получил гибкий позвоночник, синтетические мышцы, мягкую кожу по всему телу и 22 степени свободы в своих ловких кистях.

Управление IRON осуществляется с помощью физической базовой модели, работающей на трех ИИ-чипах Turing, которые объединяют передовые возможности зрения, языка и локомоции в рамках сложной архитектуры ИИ для диалога, взаимодействия и движения.

XPeng сообщила, что IRON — это первый гуманоидный робот в отрасли, использующий полностью твердотельный аккумулятор, а для повышения безопасности он поддерживает функцию автоматического экстренного торможения (AEB) в помещении. Компания также внедрила «Четвертый закон», гарантирующий, что личные данные пользователей никогда не покинут робота.

В планах XPeng — сначала развернуть IRON в бизнес-среде, а массовое производство намечено на конец 2026 года.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/349837/
просмотров: 194
