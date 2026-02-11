19:39
Концерт, состоящий только из выступлений человекообразных роботов, прошел в КНР

Шанхайская компания Agibot проводит концерты человекообразных роботов. По данным газеты South China Morning Post, за сумму в 999 юаней в Китае теперь можно заказать полуторачасовую программу, в стоимость входит выезд инженера для установки и настройка оборудования.

По словам производителей, несмотря на быстрый прогресс в разработке роботов в КНР, «их реальное применение пока не соответствует ожиданиям», поэтому они ищут новые возможности для роботов.

На прошлой неделе компания провела гала-концерт, полностью состоящий из выступлений человекообразных роботов, чтобы продемонстрировать их возможности. Во время шоу роботы исполняли танцы, комедийные и музыкальные номера.

«Благодаря сложным, высокоинтенсивным выступлениям это мероприятие служит реальной проверкой стабильности, согласованности и координации на системном уровне нескольких роботов, работающих одновременно. По нашему мнению, это также первый шаг к симбиозу робота и человека», — сказал директор по маркетингу Agibot Цю Хэн.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/361460/
просмотров: 371
