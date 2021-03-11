Samsung представил недорогой смартфон Galaxy M12 с гигантской батарейкой

Компания Samsung показала доступный смартфон Galaxy M12, который отличается 90-герцевым экраном и серьезной автономностью. О новинке сообщает Gizmochina.

Устройство получило 6,5-дюймовый экран с разрешением HD+, выполненный по технологии PLS TFT. Несмотря на скромные характеристики, матрица способна обновлять картинку на 90 Гц. Samsung Galaxy M12 работает на чипе Exynos 850. В смартфоне может быть 4/6 ГБ оперативной или 64/128 ГБ постоянной памяти. Есть и поддержка карт памяти. Устройство поддерживает 4G, Wi-Fi и Bluetooth 5.0. M12 оснащен боковым сканером отпечатков пальцев, разъемом для наушников 3,5 миллиметра и USB-C.

Основная камера телефона состоит из четырех сенсоров: основной Samsung ISOCELL GM2 48 Мп, сверхширокий на 5 Мп, макро и датчик глубины по 2 Мп каждый.

Galaxy M12 оснащен батареей емкостью 6 000 мАч с поддержкой зарядки 15 Вт, которая поставляется вместе со смартфоном.

Первой страной, где будет предлагаться Samsung Galaxy M12, стала Индия, там смартфон начнут продавать с 18 марта. Базовая версия обойдется примерно в $151 (12 тысяч 760 сомов по текущему курсу).