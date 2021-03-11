00:06
USD 84.80
EUR 100.88
RUB 1.15
Техноблог

Samsung представил недорогой смартфон Galaxy M12 с гигантской батарейкой

Компания Samsung показала доступный смартфон Galaxy M12, который отличается 90-герцевым экраном и серьезной автономностью. О новинке сообщает Gizmochina.

Устройство получило 6,5-дюймовый экран с разрешением HD+, выполненный по технологии PLS TFT. Несмотря на скромные характеристики, матрица способна обновлять картинку на 90 Гц. Samsung Galaxy M12 работает на чипе Exynos 850. В смартфоне может быть 4/6 ГБ оперативной или 64/128 ГБ постоянной памяти. Есть и поддержка карт памяти. Устройство поддерживает 4G, Wi-Fi и Bluetooth 5.0. M12 оснащен боковым сканером отпечатков пальцев, разъемом для наушников 3,5 миллиметра и USB-C.

Основная камера телефона состоит из четырех сенсоров: основной Samsung ISOCELL GM2 48 Мп, сверхширокий на 5 Мп, макро и датчик глубины по 2 Мп каждый.

Galaxy M12 оснащен батареей емкостью 6 000 мАч с поддержкой зарядки 15 Вт, которая поставляется вместе со смартфоном.

Первой страной, где будет предлагаться Samsung Galaxy M12, стала Индия, там смартфон начнут продавать с 18 марта. Базовая версия обойдется примерно в $151 (12 тысяч 760 сомов по текущему курсу).
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/186140/
просмотров: 110
Версия для печати
Материалы по теме
Samsung создала «умные» мониторы, которым не нужен компьютер
Продажи Redmi K30S — самого дешевого флагмана на рынке — начнутся 1 ноября
Компактные Android-смартфоны назвали невыгодными
Apple показала новый iPhone 12 с поддержкой 5G
Samsung выпустила самый изогнутый и очень дорогой монитор
Телевизор-конструктор представила корпорация Samsung
Тюремный срок в 18 месяцев получил глава совета директоров Samsung Electronics
Новые 4K-телевизоры с дизайном под мебель представила компания Samsung
Новый планшет Samsung Galaxy View 2 впервые показали на рендерах и видео
Новые Samsung серии А 2019 года уже в магазинах O!Store
Популярные новости
Владельцы некоторых смартфонов не&nbsp;смогут пользоваться WhatsApp Владельцы некоторых смартфонов не смогут пользоваться WhatsApp
Xiaomi официально представила новый флагман 10S Xiaomi официально представила новый флагман 10S
Основатель бренда OnePlus представил прозрачные наушники Nothing Основатель бренда OnePlus представил прозрачные наушники Nothing
Работу Twitter в&nbsp;России замедлили. Соцсеть может быть полностью заблокирована Работу Twitter в России замедлили. Соцсеть может быть полностью заблокирована
Бизнес
Почему жители Романовки, Гавриловки и&nbsp;Александровки выбирают природный газ Почему жители Романовки, Гавриловки и Александровки выбирают природный газ
Больше покупок в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; больше шансов выиграть машину или смартфон Больше покупок в O!Store — больше шансов выиграть машину или смартфон
&laquo;Гемотест&raquo; вводит сверхсрочный ПЦР-тест на&nbsp;COVID-19&nbsp;в Кыргызстане «Гемотест» вводит сверхсрочный ПЦР-тест на COVID-19 в Кыргызстане
Tortavita&nbsp;&mdash; натуральная радость! Tortavita — натуральная радость!
11 марта, четверг
23:54
Samsung представил недорогой смартфон Galaxy M12 с гигантской батарейкой Samsung представил недорогой смартфон Galaxy M12 с гига...
23:12
Марк Цукерберг пообещал «телепортацию» к 2030 году
22:51
Езда по встречке. Из-за нарушителя на улице Тыныстанова образовался затор
22:31
В Бишкеке состоится премьера фильма режиссера Эрнеста Абдыжапарова
22:07
Турция изменит правила въезда для всех прибывающих в страну