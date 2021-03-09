Владельцы некоторых смартфонов не смогут пользоваться WhatsApp

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на старых моделях iPhone. Об этом сообщил портал WABetaInfo.
В последней бета-версии приложения для iOS исчезла поддержка устройств с операционной системой iOS 9 и ниже. Подтверждения данной информации на официальном ресурсе WhatsApp пока нет.
На данный момент в официальном списке операционных систем для iPhone, поддерживаемых мессенджером, указаны iOS 9 или более новые версии.
Это означает, что владельцы двух моделей iPhone не смогут в скором времени пользоваться WhatsApp — iPhone 4 и iPhone 4S. «В итоге приложение потребует обновления и откажется работать», — отметили специалисты.
Владельцы iPhone 5, 5S,
С 1 января 2021 года мессенджер перестал работать на ряде устройств, пользователи которых не обновили операционную систему до указанной выше iOS 9 или Android 4.0.3.