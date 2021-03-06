Известного разработчика антивирусных программ Макафи обвинили в мошенничестве

Министерство юстиции США заявило, что Джон Макафи, стоявший у истоков создания антивирусного программного обеспечения, обвиняется в мошенничестве и преступном сговоре, целью которого было отмывание денег через криптовалюту. Об этом сообщил «Голос Америки».

По данным Минюста, в преступной схеме участвовали Макафи и его телохранитель Джимми Гейл Уотсон-младший. Большое число подписчиков в «Твиттере» позволяло бизнесмену провоцировать скачки курсов криптовалют для получения прибыли.

Министерство юстиции США заявило, что использование этой преступной схемы позволило Джону Макафи и его сообщнику получить более $13 миллионов.

Обвинения предъявлены в федеральном суде Манхэттена. Прокурор Одри Штраус заявила, что Макафи и Уотсон «использовали популярную соцсеть и энтузиазм инвесторов на развивающемся рынке криптовалют, чтобы заработать миллионы с помощью лжи и обмана».

Джон Макафи содержится под стражей в Испании, Уотсон арестован в четверг вечером в Техасе.

Имя McAfee по-прежнему носит компания — производитель антивирусного программного обеспечения. Джон Макафи покинул пост главы основанной им фирмы в 1994 году.