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Техноблог

Бизнесмен Илон Маск создает новый город в Техасе

Фото © Reuters. Владелец SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск

Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что создает новый город в штате Техас. Об этом пишет РИА Новости.

«Создаю город Старбэйз (Starbase), Техас», — написал Илон Маск в Twitter.

Предприниматель рассказал, что у его города площадь будет значительно больше деревни Бока-Чика, где находится космодром SpaceX.

Илон Маск отметил, что в городе будут «очень» хорошо относиться к собакам, а его руководитель будет носить титул «дожа» (с итальянского doge, напоминающее слово на английском «dog» — собака).

В конце 2020 года Илон Маск сообщил, что переехал из Калифорнии в Техас.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/185217/
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