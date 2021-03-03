Бизнесмен Илон Маск создает новый город в Техасе

Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что создает новый город в штате Техас. Об этом пишет РИА Новости.

«Создаю город Старбэйз (Starbase), Техас», — написал Илон Маск в Twitter.

Предприниматель рассказал, что у его города площадь будет значительно больше деревни Бока-Чика, где находится космодром SpaceX.

Илон Маск отметил, что в городе будут «очень» хорошо относиться к собакам, а его руководитель будет носить титул «дожа» (с итальянского doge, напоминающее слово на английском «dog» — собака).

В конце 2020 года Илон Маск сообщил, что переехал из Калифорнии в Техас.