Смартфон Redmi Note 10 показали на первых фото.

Сетевые источники поделились снимками смартфона Redmi Note 10, находящегося в рабочем состоянии и с открытым разделом «О телефоне», который подтверждает наличие 128 гигабайт флеш-памяти и предустановленной оболочки от Xiaomi версии MIUI 12.

Уже было известно, что в серию Redmi Note 10 войдут модели Redmi Note 10, Note 10 Pro и Note 10 Pro Max.

Стандартная модель будет иметь AMOLED-дисплей, новый восьмиядерный процессор Snapdragon 678 и тыльную квадрокамеру с основным датчиком разрешением 48 Мп. Смартфон будет выпущен в вариантах с 4/64 и 6/128 гигабайт оперативной и флеш-памяти.

Официальная презентация Redmi Note 10 будет проведена на 4 марта.