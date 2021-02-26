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Техноблог

Смартфон Redmi Note 10 показали на первых фото

Фото из Интернета. Xiaomi Redmi Note 10

Смартфон Redmi Note 10 показали на первых фото.

Сетевые источники поделились снимками смартфона Redmi Note 10, находящегося в рабочем состоянии и с открытым разделом «О телефоне», который подтверждает наличие 128 гигабайт флеш-памяти и предустановленной оболочки от Xiaomi версии MIUI 12.

Уже было известно, что в серию Redmi Note 10 войдут модели Redmi Note 10, Note 10 Pro и Note 10 Pro Max.

Стандартная модель будет иметь AMOLED-дисплей, новый восьмиядерный процессор Snapdragon 678 и тыльную квадрокамеру с основным датчиком разрешением 48 Мп. Смартфон будет выпущен в вариантах с 4/64 и 6/128 гигабайт оперативной и флеш-памяти.

Официальная презентация Redmi Note 10 будет проведена на 4 марта.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/184777/
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