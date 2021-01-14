10:19
USD 83.82
EUR 102.19
RUB 1.14
Техноблог

Троллинг 80-го уровня. В Telegram появилась тема, копирующая WhatsApp

В популярном мессенджере Telegram появилась цветовая тема, полностью повторяющая классическую раскраску ее конкурента — WhatsApp. Новшество было опубликовано каналом Telegram Tips.

«Если вы хотите совершить путешествие по закоулкам своей памяти, наши дизайнеры создали это как дань уважения приложению, которое раньше было независимым», — подписали анонсированную тему ее разработчики.

Отметим, что 8 января WhatsApp обновил пользовательское соглашение, обязав всех, кто использует мессенджер, передавать свои личные данные рекламной системе Facebook. В частности, компания-владелец получит сведения о номере телефона, транзакциях и IP-адресах пользователей.

Это новшество привело к массовому отказу от использования приложения в пользу его аналогов с иной политикой конфиденциальности. Так, в первую неделю января Telegram превысил 500 миллионов активных пользователей в месяц. Только за последние несколько дней к мессенджеру присоединилось больше 25 миллионов новых пользователей.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/179899/
просмотров: 691
Версия для печати
Материалы по теме
За 72 часа к Telegram присоединилось 25 миллионов новых пользователей
Мошенники организовали в WhatsApp поддельный розыгрыш Huawei
Для фермеров Кыргызстана в Telegram создали бот «Дыйкан Дос»
WhatsApp разрешит голосовые и видеозвонки с компьютера
Facebook может потерять Instagram и WhatsApp
В WhatsApp появилась кнопка «Магазин»
В WhatsApp заработали исчезающие сообщения. Как их включить
Новая функция WhatsApp поможет освободить память смартфона
Разработчики системы «Местный суд» подозреваются в коррупции и утечке информации
В Telegram появилась возможность оставлять комментарии
Популярные новости
Ради заселения Марса Илон Маск решил продать все имущество Ради заселения Марса Илон Маск решил продать все имущество
Способ выявить COVID-19 за&nbsp;минуту нашли в&nbsp;России Способ выявить COVID-19 за минуту нашли в России
&laquo;Самую умную&raquo; маску для защиты от&nbsp;коронавируса представила компания Razer «Самую умную» маску для защиты от коронавируса представила компания Razer
Компания TCL показала сворачивающийся планшет, но&nbsp;пока в&nbsp;видеоролике Компания TCL показала сворачивающийся планшет, но пока в видеоролике
Бизнес
Умный робот-пылесос для сухой и&nbsp;влажной уборки дома. Теперь в&nbsp;O!Store Умный робот-пылесос для сухой и влажной уборки дома. Теперь в O!Store
Платите за&nbsp;электроэнергию без комиссии в&nbsp;центрах продаж MegaCom Платите за электроэнергию без комиссии в центрах продаж MegaCom
Цифровое телевидение aitv network! Более 120 каналов от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Цифровое телевидение aitv network! Более 120 каналов от 50 сомов в месяц
ОАО &laquo;Халык банк Кыргызстан&raquo; объявляет тендер по&nbsp;выбору страховой компании ОАО «Халык банк Кыргызстан» объявляет тендер по выбору страховой компании
14 января, четверг
10:18
Умный робот-пылесос для сухой и влажной уборки дома. Теперь в O!Store Умный робот-пылесос для сухой и влажной уборки дома. Те...
10:00
Валютные скачки. Как будет меняться курс доллара в 2021 году
09:56
Только на одной улице Бишкека конфисковано 240 литров ГСМ в стихийных точках
09:42
Троллинг 80-го уровня. В Telegram появилась тема, копирующая WhatsApp
09:41
Турция поможет Кыргызстану с созданием базы данных лекарств