Telegram почти полностью заблокировали в России

Уровень аномалий, свидетельствующих о признаках блокировки мессенджера Telegram в России, к утру 10 апреля достиг 95 процентов, пишет DW со ссылкой на международный исследовательский проект OONI.

Это максимальная доля аномалий за все время с начала новых ограничений работы Telegram в России. Даже у заблокированных Signal и WhatsApp утром в пятницу доля аномалий составляла 89 процентов.

«Не хочу вас пугать — еще слишком мало данных по измерениям, но, кажется, Telegram полностью заблокировали на территории РФ», — написал глава «Общества защиты интернета» Михаил Климарев.

Сервисы Downdetector и «Сбой. рф» показывают резкий всплеск числа жалоб на работу Telegram в районе 8-9 часов утра 10 апреля. Пользователи пишут, что приложение не загружается и невозможно отправить сообщение. Роскомнадзор не комментировал усиление блокировки Telegram.