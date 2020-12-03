От Zoom до Among Us: самые популярные приложения 2020 года

App Store и Google Play подвели итоги 2020 года. В список самых скачиваемых приложений в эпоху пандемии вошли сервисы для медитации и проведения видеоконференций, а также мобильные игры.

По итогам 2020-го среди бесплатных сервисов в App Store самым популярным стал Zoom, сообщает портал Mashable.

Приложение для видеоконференций было запущено еще в 2011 году, однако во время пандемии оно оказалось крайне востребованным.

Второе место занял TikTok — социальная сеть для создания коротких видео, которая пользуется особой популярностью среди молодого поколения.

Самой скачиваемой бесплатной игрой «яблочного» магазина признали Among Us. Эта многопользовательская игра по своей сути очень похожа на мафию и в 2020 году получила вирусную популярность среди пользователей и множество раз возглавляла чарты Twitch.

Список платных игр в App Store возглавили Minecraft и симулятор заражения Plague Inc.

Minecraft занимает топовое место в перечне уже не первый год. Созданный в далеком 2012 году Plague Inc. пережил новую волну популярности после того, как в мире вспыхнула эпидемия коронавируса. С выходом нового режима, где нужно спасти весь мир от заражения, игра стала бесплатной и будет оставаться такой, пока человечество не победит COVID-19.

Остальные места в списке самых популярных сервисов заняли приложения, которые, как правило, попадают в него каждый год — это социальные сети и онлайн-платформы, такие как Instagram, Facebook, YouTube и другие.

Кроме того, в своих ежегодных наградах Apple App Awards компания назвала 15 победителей в нескольких номинациях, в том числе и «Приложение года».

В этом году это почетное звание досталось сервису Wakeout, который помогает пользователю отвлекаться от рутинных занятий путем коротких тренировок, которыми можно заниматься как дома, так и на работе или на свежем воздухе.

«Игрой года» по версии Apple стала Genshin Impact — китайская экшн-РПГ с открытым миром, действие которой разворачивается в семи королевствах Тейвата. Genshin Impact вышла осенью этого года и сразу же стала популярна среди игроков, заняв первые места в чартах и получив высокие оценки.

Магазин Google Play также дал этому приложению звание игры 2020 года для Android.

Кроме этой азиатской игры в рейтинг самых скачиваемых приложений Google Play также попали Loóna, Norbu и Microsoft Office.

Loóna — приложение, которое помогает пользователям заснуть и лучше спать, заняло первое место в топе от Google. «Альтернативный продукт для пользователей, которые хотят позаботиться о своем ментальном здоровье, но не готовы к медитации», — так описывают проект разработчики.

Второе место заняла Norby — приложение для управления эмоциями и контроля стресса.

Сразу за приложениями для расслабления и улучшения самочувствия идет сервис для работы с документами Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint.

Стоит отметить, что Zoom, будучи лидером в App Store, занял лишь четвертую позицию в списке Google Play.

Среди самых топовых игр магазин приложений для Android выделил симулятор «Мой говорящий Том: Друзья» как лучшую игру по версии пользователей. Лучшей инди-игрой 2020 года была названа Cookies Must Die, а аркада Fancade победила в номинации «Лучшая инновационная игра».