21:46
USD 84.80
EUR 100.69
RUB 1.11
Техноблог

Как защитить смартфон в холодную погоду. Пять простых советов

Фото istock. Смартфоны не любят холод и перепады температур

В Кыргызстане резко похолодало, и у многих возник вопрос: как пользоваться мобильными телефонами и смартфонами и не навредить им в таких условиях? Советами поделились эксперты издания RG Digital.

1
Держите смартфон как можно ближе к телу

Это может быть внутренний карман куртки или передний карман брюк. На холоде доставайте аппарат реже — жидкие кристаллы могут замерзнуть. У OLED-панелей такой проблемы нет, однако и они не предназначены для работы в условиях сильного холода.

2
Защищайте от холода аккумуляторы

Не стоит оставлять смартфоны и съемные аккумуляторы, например, в салоне машины, которая не заведена. Заряжать остывший смартфон можно лишь тогда, когда его температура станет комнатной — не раньше.

3
Не пользуйтесь смартфоном с мороза

Приходя домой или в офис, не бросайтесь сразу пользоваться смартфоном — дайте ему время, чтобы медленно нагреться. Это исключит образование внутреннего конденсата, который может привести к появлению коррозии на металлических частях. Нельзя класть смартфон на батарею и греть его феном — от резкого перепада температур может треснуть стекло дисплея.

4
Купите защитный чехол

Это может уберечь его при падении на лед или в снежную кашу. Зачастую такое происходит, когда поскальзывается и падает сам владелец.

5
Следите за «тревожными» симптомами

Если смартфон запотел изнутри, необходимо вынуть из него SIM-карту и оставить открытым слот, чтобы влага быстрее испарилась. Аккумулятор также лучше извлечь, если есть такая возможность. Смартфону понадобится около суток, чтобы полностью высохнуть при комнатной температуре.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/173536/
просмотров: 293
Версия для печати
Материалы по теме
Девять лет своей жизни вы проведете глядя в смартфон: результаты исследования
Названы самые популярные модели смартфонов за последние три месяца
Эксперт назвал самые уязвимые для слежки смартфоны
Названы самые продаваемые 5G-смартфоны в мире. Лидер рейтинга скоро сменится
Apple уступил Xiaomi место в тройке лидеров мирового рынка смартфонов
Названы самые надежные и качественные Android-смартфоны
Первый в мире смартфон, который можно свернуть в рулон, показали на видео
Huawei представила последний смартфон на собственном процессоре
Названы смартфоны, которые взрываются чаще всего
Назван самый популярный смартфон в мире в 2020 году
Популярные новости
Создано приложение для превращения пижамы в&nbsp;костюм во&nbsp;время видеозвонка Создано приложение для превращения пижамы в костюм во время видеозвонка
Более сотни 2500-летних саркофагов нашли возле Каира Более сотни 2500-летних саркофагов нашли возле Каира
Samsung создала &laquo;умные&raquo; мониторы, которым не&nbsp;нужен компьютер Samsung создала «умные» мониторы, которым не нужен компьютер
Бизнес
Кыргызский футбольный союз передал Минздраву 10&nbsp;тысяч тест-наборов ПЦР Кыргызский футбольный союз передал Минздраву 10 тысяч тест-наборов ПЦР
Черная пятница: что важно знать и&nbsp;как подготовиться Черная пятница: что важно знать и как подготовиться
Как выросли охват и&nbsp;емкость 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О!. Еще 103 населенных пункта Как выросли охват и емкость 4G LTE от О!. Еще 103 населенных пункта
Купите газовый котел и&nbsp;получите газ в&nbsp;подарок! Купите газовый котел и получите газ в подарок!
18 ноября, среда
21:38
В очереди Минздрава на получение бесплатного гемодиализа стоят 89 человек В очереди Минздрава на получение бесплатного гемодиализ...
21:17
Как защитить смартфон в холодную погоду. Пять простых советов
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 19 ноября: снег
20:47
Модницы из «Тазалыка». Сотрудницы службы предстали в новом образе
20:21
В Кызыл-Кие за 10 месяцев задержали 83 пьяных водителя авто