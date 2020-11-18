Как защитить смартфон в холодную погоду. Пять простых советов

В Кыргызстане резко похолодало, и у многих возник вопрос: как пользоваться мобильными телефонами и смартфонами и не навредить им в таких условиях? Советами поделились эксперты издания RG Digital.

1 Держите смартфон как можно ближе к телу

Это может быть внутренний карман куртки или передний карман брюк. На холоде доставайте аппарат реже — жидкие кристаллы могут замерзнуть. У OLED-панелей такой проблемы нет, однако и они не предназначены для работы в условиях сильного холода.

2 Защищайте от холода аккумуляторы

Не стоит оставлять смартфоны и съемные аккумуляторы, например, в салоне машины, которая не заведена. Заряжать остывший смартфон можно лишь тогда, когда его температура станет комнатной — не раньше.

3 Не пользуйтесь смартфоном с мороза

Приходя домой или в офис, не бросайтесь сразу пользоваться смартфоном — дайте ему время, чтобы медленно нагреться. Это исключит образование внутреннего конденсата, который может привести к появлению коррозии на металлических частях. Нельзя класть смартфон на батарею и греть его феном — от резкого перепада температур может треснуть стекло дисплея.

4 Купите защитный чехол Купите защитный чехол

Это может уберечь его при падении на лед или в снежную кашу. Зачастую такое происходит, когда поскальзывается и падает сам владелец.

5 Следите за «тревожными» симптомами

Если смартфон запотел изнутри, необходимо вынуть из него SIM-карту и оставить открытым слот, чтобы влага быстрее испарилась. Аккумулятор также лучше извлечь, если есть такая возможность. Смартфону понадобится около суток, чтобы полностью высохнуть при комнатной температуре.