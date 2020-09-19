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Техноблог

В США запретили использование приложений TikTok и WeChat

Фото depositphotos.com. Соцсеть TikTok

Мобильные приложения для обмена видео и текстовыми сообщениями TikTok и WeChat с 20 сентября запрещено распространять или поддерживать через американские маркетплейсы приложений. Об этом заявило Министерство торговли США, передает портал @hi-tech.

С 20 сентября запрещено переводить деньги в США с помощью WeChat или обрабатывать платежи.

Оба приложения собирают обширные массивы данных от пользователей, включая сетевую активность, данные о местоположении, истории просмотров и поиска.

Министерство торговли США

Кроме того, каждое из них сотрудничает со спецслужбами Китая, и использование WeChat и TikTok создает неприемлемые риски для национальной безопасности США, указано в заявлении ведомства.

«Сегодняшние действия еще раз доказывают, что президент Дональд Трамп сделает все, что в его силах, чтобы гарантировать нашу национальную безопасность и защитить американцев от угроз Коммунистической партии Китая», — заявил министр торговли США Уилбура Росса.

Запрещается использовать программный код, функции и услуги из TikTok и WeChat в программном обеспечении, разработанном в США или доступным на территории этой страны.

Если правительство США определит, что WeChat или TikTok работает через другие приложения, президент имеет право рассмотреть вопрос о том, могут ли быть уместны дополнительные распоряжения для решения проблемы, указано в заявлении министерства.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/165690/
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