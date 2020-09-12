Определены самые мощные на сегодня Android-смартфоны

До конца года значимые ожидаются анонсы только от Apple. Большинство крупных Android-производителей уже выпустили главные флагманы 2020 года, сообщил портал @hi-tech.

Бенчмарк AnTuTu изучил, как работают топовые устройства этого сегмента. В рейтинг попали последние флагманы от OnePlus, Xiaomi, Samsung, Oppo и Asus.

@AnTuTuLabs Report: Global Top 10 Best Performing Flagship Phones, August 2020

What are the #bestflagshipphones on the market right now?

Check out our most updated August ranking as measured by the average Antutu score.

Read more: https://t.co/RSPlrTvS54 pic.twitter.com/rprzcpQuY2 — AnTuTu Labs (@AnTuTuLabs) September 9, 2020

Среди лидеров списка заметна явная тенденция: они используют топовые чипы от Qualcomm — Snapdragon 865 и новый Snapdragon 875.

Впрочем, Samsung, которая занимает большинство строчек топа, выпускает большинство своих устройств на собственном Exynos 990.

1-е место — AsusROGPhone 3

Фото Tek Deeps

Первый в мире смартфон на топовом чипе Snapdragon 865+. В нем используют самые быстрые стандарты оперативной и постоянной памяти. Игровой флагман имеет пассивное охлаждение, но можно докупить внешний кулер, хотя и без него девайс не сбоит под высокой нагрузкой. Максимальная частота обновления экрана — 144 герца. Все фишки гаджета предназначены для геймеров, включая аккумулятор на 6000 мАч с быстрой зарядкой. Предусмотрена работа в режиме геймпада с необходимым аксессуаром. Тогда ROG Phone 3 превратится в гибрид Nintendo Switch и DS.

2-е место — OnePlus 8 Pro

Фото Android Authority

Главный флагман OnePlus, который первый среди всех смартфонов компании получил полноценную защиту корпуса от воды по стандарту IP68, дисплей с изгибами по бокам и одними из самых маленьких рамок на рынке. Также смартфон поддерживает беспроводную зарядку мощностью 30 ватт. Из других радостей Snapdragon 865 и квадрокамера. Цена высокая — от 55 тысяч сомов и выше.

3-е место — Oppo Find X2 Pro

Фото Digital Trends

Флагман компании OPPO первым среди других смартфонов получил дисплей с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 герцев. В остальном это классический флагман с процессором Snapdragon 865, тройной камерой и супербыстрой зарядкой мощностью 65 ватт.