Запущенную Илоном Маском Tesla Roadster признали космическим мусором

Автомобиль Илона Маска — Tesla Roadster — признали космическим мусором. К такому выводу пришел астроном Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан Макдауэлл, который составил каталог всех космических объектов искусственного происхождения (GCAT), сообщило издание «АвтоПарк».

Roadster оказался в компании спутников, разного вида космического мусора, сломанного оборудования (среди 57 тысяч 424 объектов).