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Техноблог

Запущенную Илоном Маском Tesla Roadster признали космическим мусором

Фото пресс-службы Tesla

Автомобиль Илона Маска — Tesla Roadster — признали космическим мусором. К такому выводу пришел астроном Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан Макдауэлл, который составил каталог всех космических объектов искусственного происхождения (GCAT), сообщило издание «АвтоПарк».

Roadster оказался в компании спутников, разного вида космического мусора, сломанного оборудования (среди 57 тысяч 424 объектов).

Сейчас автомобиль находится примерно в 89,6 миллиона километров от Земли — скорость электрокара составляет примерно 14,5 километра в секунду.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/164512/
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Запущенную Илоном Маском Tesla Roadster признали космическим мусором