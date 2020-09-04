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Техноблог

Представлены новые и недорогие смартфоны Realme 7 и Realme 7 Pro

Фото Realme. Смартфон Realme 7

Компания Realme представила смартфоны Realme 7 и Realme 7 Pro. Оба устройства получили топовую начинку. При этом производитель не стал «задирать» на них цены, пишет портал @hi-tech.

Базовая версия Realme 7 стала первым смартфоном на базе игрового процессора MediaTek Helio G95. Смартфон получил 6,5-дюймовый IPS-экран с частотой обновления 120 герц и разрешением Full HD+ — он защищен стеклом Gorilla Glass.

Realme
Фото Realme. Смартфон Realme 7
Смартфон получил 6 гигабайт оперативной памяти, хранилище стандарта UFS 2.1, есть слот microSD. В качестве ОС используется Android 10 с оболочкой Realme UI. Емкость аккумулятора 5 000 мАч, есть поддержка 30-ваттной быстрой зарядки. Безопасность личных данных владельца обеспечивает физический сканер отпечатков пальцев на боковой панели.

Realme 7 выйдет в двух комплектациях:

  • 6 гигабайт ОЗУ + 64 гигабайт хранилища — $204;
  • 6 гигабайт ОЗУ + 128 гигабайт хранилища — $231.

Realme
Фото Realme. Смартфон Realme 7 Pro

В Смартфоне Realme 7 Pro используют процессор Snapdragon 720G, в остальном его начинка не отличается от младшей модели. Примечательно, что Pro-версия получила меньшую диагональ: здесь стоит 6,4-дюймовый экран, но уже с AMOLED-матрицей и немного увеличенной площадью покрытия передней поверхности. Частота обновления такая же — 120 герц, но с возможностью опуститься до 60 герц (у Realme 7 порог 90 герц).

Аккумулятор Realme 7 Pro тоже меньше — 4 500 мАч, зато быстрая зарядка поддерживает мощность 65 ватт. Этого хватит, чтобы зарядиться на 100 процентов за 34 минуты. Вместо физического сканера отпечатка пальцев здесь используют подэкранный датчик.

В обоих смартфонах одинаковая квадрокамера с основным датчиком Sony IMX682 на 64 мегапикселя, широкоугольником на 8 мегапикселей, черно-белой портретной камерой на 2 мегапикселя и макрокамерой на 2 мегапикселя. Для селфи используется 16-мегапиксельный датчик Sony IMX471.

Realme 7 Pro также получил несколько модификаций:

  • 6 гигабайт оперативной + 128 гигабайт встроенной памяти — $273;
  • 8 гигабайт оперативной + 128 гигабайт встроенной памяти — $299.

Оба смартфона начнут продавать 10 сентября в Индии. Возможно, совсем скоро новинки выйдут и на других рынках.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/164058/
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