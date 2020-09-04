Представлены новые и недорогие смартфоны Realme 7 и Realme 7 Pro

Компания Realme представила смартфоны Realme 7 и Realme 7 Pro. Оба устройства получили топовую начинку. При этом производитель не стал «задирать» на них цены, пишет портал @hi-tech.
Базовая версия Realme 7 стала первым смартфоном на базе игрового процессора MediaTek Helio G95. Смартфон получил 6,5-дюймовый IPS-экран с частотой обновления 120 герц и разрешением Full HD+ — он защищен стеклом Gorilla Glass.
Realme 7 выйдет в двух комплектациях:
- 6 гигабайт ОЗУ + 64 гигабайт хранилища — $204;
- 6 гигабайт ОЗУ + 128 гигабайт хранилища — $231.
В Смартфоне Realme 7 Pro используют процессор Snapdragon 720G, в остальном его начинка не отличается от младшей модели. Примечательно, что Pro-версия получила меньшую диагональ: здесь стоит 6,4-дюймовый экран, но уже с AMOLED-матрицей и немного увеличенной площадью покрытия передней поверхности. Частота обновления такая же — 120 герц, но с возможностью опуститься до 60 герц (у Realme 7 порог 90 герц).
Аккумулятор Realme 7 Pro тоже меньше — 4 500 мАч, зато быстрая зарядка поддерживает мощность 65 ватт. Этого хватит, чтобы зарядиться на 100 процентов за 34 минуты. Вместо физического сканера отпечатка пальцев здесь используют подэкранный датчик.
В обоих смартфонах одинаковая квадрокамера с основным датчиком Sony IMX682 на 64 мегапикселя, широкоугольником на 8 мегапикселей, черно-белой портретной камерой на 2 мегапикселя и макрокамерой на 2 мегапикселя. Для селфи используется 16-мегапиксельный датчик Sony IMX471.
- 6 гигабайт оперативной + 128 гигабайт встроенной памяти — $273;
- 8 гигабайт оперативной + 128 гигабайт встроенной памяти — $299.
Оба смартфона начнут продавать 10 сентября в Индии. Возможно, совсем скоро новинки выйдут и на других рынках.