Прошла официальная презентация первого в мире смартфона со скрытой камерой

Компания ZTE провела официальное представление новейшего смартфона Axon 20 5G, главной особенностью которого станет спрятанная под экран селфи камера и полное отсутствие на дисплее вырезов, «капель» или «челок». Об этом пишет сайт 24gadget.

Демонстрируя главную особенность смартфона — подэкранную камеру, разработчики ZTE отметили, что для реализации такой конструкции потребовалось внедрить пять инновационных технологий, в числе которых специальные сверхпрозрачные материалы, новые процессоры с двойным управлением, специальная матрица пикселей и фирменный алгоритм селфи-съемки.

Специальные материалы с высокой прозрачностью созданы с использованием органических и неорганических пленок, обеспечивающих максимальное поступление светового потока к сенсору фронтальной камеры. Алгоритм селфи камеры ZTE оптимизировал съемку при различных условиях освещения. Он поддерживает автоматическую настройку динамического диапазона, что значительно улучшает четкость фотографий и контрастность изображения.

Смартфон ZTE Axon 20 5G имеет сверхтонкий корпус толщиной всего 7,98 миллиметра и массу 198 граммов.

Официальное начало продаж смартфона намечено на 10 сентября.