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Техноблог

В Португалии археологи нашли деревянный Стоунхендж

Фото «Популярная механика». Деревянный Стоунхендж

Португальские археологи в ходе раскопок в комплексе Пердигос обнаружили останки древнего монументального сооружения из дерева. Ученые называют его деревянным Стоунхенджем, или Вудхенджем, пишет «Популярная механика».

Ученые считают, что это была грандиозная конструкция из дерева, от которой до наших дней дошел только фундамент диаметром в 20 метров. По их мнению, это ритуальное сооружение, которое по конструкции напоминает такие, как встречаются только в Центральной Европе и на Британских островах, как, например, Стоунхендж.

Конструкция расположена в центре комплекса Пердигос и отчетливо формирует мегалитический ландшафт, который простирается до возвышенности Монсарас, расположенной на востоке от нее. По мнению исследователей, вход в структуру ориентирован на летнее солнцестояние, что говорит о ее космологическом характере.

«Такая астрономическая ориентация входа встречается часто и подчеркивает близкую связь между подобными архитектурными сооружениями и неолитическими взглядами на мир», — заявил археолог Антониу Валера.

Комплекс Пердигос, считают ученые, активно использовали в доисторических Пиренеях в период между 3400 и 2000 годами до н. э.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/161790/
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