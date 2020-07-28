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Техноблог

Крупнейший в мире гидросамолет испытали в Китае

Фото CGTN. Гидросамолет AG600

Крупнейший в мире гидросамолет AG600 успешно завершил первый полет над морем. Видео на YouTube опубликовал канал New China TV.

Тесты прототипа самолета-амфибии состоялись в Циндао, на берегу Желтого моря. В воздухе самолет находился более получаса. Ранее испытания летательного аппарата проводились над сушей и на водохранилище.

По данным FlightGlobal, экипаж AG600, вмещающего до 50 пассажиров, состоит из четырех человек. Самолет предназначен для спасательных работ и тушения пожаров. Он оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями Dongan WJ-6. Максимальная взлетная масса AG600 составляет 53,5 тонны.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/160925/
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