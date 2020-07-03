00:43
USD 77.11
EUR 86.61
RUB 1.09
Техноблог

В Австралии под водой нашли древние поселения с артефактами

Фото PLoS ONE. Место обнаружения древних поселений

Ученые впервые обнаружили подводные археологические памятники коренного народа, проживавшего на территории северо-западной Австралии тысячи лет назад. Об открытии говорится в статье, опубликованной в журнале PLoS ONE.

Остатки поселения аборигенов, расположенные у побережья австралийского национального парка Муруджуга, включают 260 каменных артефактов, находящихся на глубине до 2,4 метра ниже уровня моря вблизи мыса Брюгье, и затопленный пресноводный источник на глубине 14 метров. Возраст руин оценивается более чем в 7-8,5 тысячи лет на основании времени затопления из-за повышения уровня моря.

John McCarthy, Chelsea Wiseman
Фото John McCarthy, Chelsea Wiseman. Обнаруженные артефакты

В течение последней ледниковой эпохи, которая продлилась от 110 до 10 тысяч лет назад, площадь Австралии была больше на два миллиона квадратных километров за счет прибрежных территорий, открытых из-за более низкого уровня моря. Их заселили поселенцы, перебравшиеся в Австралию, поскольку эти земли отличались большим запасом воды, благоприятным микроклиматом и высоким биоразнообразием по сравнению с другими, более засушливыми районами Австралии.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/158165/
просмотров: 340
Версия для печати
Материалы по теме
Ученые с помощью радара нашли под землей древний город
Археологи раскопают корабль викингов впервые за 100 лет
Поселение викингов возрастом более 1 тысячи лет нашли в Ирландии
Древний флот неизвестной эпохи нашли в Сербии
Скрытое послание нашли в египетском саркофаге
Храм XII века до нашей эры обнаружили в Израиле
Древнее византийское кладбище нашли в Крыму
Необычная находка английских археологов — фигурка для настольной игры викингов
Хранилище мумий в Египте нашли благодаря ворам
Древнейший лес возрастом более 300 миллионов лет нашли в Нью-Йорке
Популярные новости
Google &laquo;оживила&raquo; динозавров. Чтобы увидеть&nbsp;их, нужны смартфон и&nbsp;поисковик Google «оживила» динозавров. Чтобы увидеть их, нужны смартфон и поисковик
Большое обновление WhatsApp: мессенджер получил новые функции Большое обновление WhatsApp: мессенджер получил новые функции
Солнечные затмения на&nbsp;Марсе. NASA показало, как они выглядят Солнечные затмения на Марсе. NASA показало, как они выглядят
Новый электрический автобус представила компания Hyundai Новый электрический автобус представила компания Hyundai
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; отказался от&nbsp;рекламы в&nbsp;пользу зарплаты медиков «Бакай Банк» отказался от рекламы в пользу зарплаты медиков
Чехол + защитное стекло в&nbsp;подарок при покупке смартфонов Huawei в&nbsp;O!Store Чехол + защитное стекло в подарок при покупке смартфонов Huawei в O!Store
MegaCom обеспечил кол-центр 118 бесплатной связью и&nbsp;40&nbsp;смартфонами MegaCom обеспечил кол-центр 118 бесплатной связью и 40 смартфонами
Интернет на&nbsp;селе: &laquo;оптика&raquo;&nbsp;&mdash; в&nbsp;каждый дом Интернет на селе: «оптика» — в каждый дом
4 июля, суббота
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
3 июля, пятница
23:48
В Австралии под водой нашли древние поселения с артефактами
23:29
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
23:11
Четыре СМИ начинают кампанию по защите свободы слова и прав граждан
23:04
Мгновенная реакция водителя спасла автобус от лобового столкновения
22:41
Кыргызский фильм «Көл» будет участвовать в международном кинофестивале в Шанхае