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Техноблог

Новый электрический автобус представила компания Hyundai

Фото Hyundai. Новый электрический автобус Hyundai

Компания Hyundai представила первый в своей линейке электрический микроавтобус County Electric. Об этом сообщило издание «Популярная механика».

7,7-метровый автобус доступен в разных вариантах вместимости от 15 до 33 пассажирских мест. Заявлено, что Country Electric с 50 до 80 километров в час разгоняется на 30 процентов быстрее аналогичного автобуса с дизельным двигателем.

Электроавтобус получил литий-ионно-полимерный аккумулятор, который обеспечивает запас хода до 250 километров без подзарядки. Пополнить батареи можно за 72 минуты с помощью 150-киловаттной зарядки. Зарядка от обычных электросетей займет 17 часов.

Hyundai
Фото Hyundai. Новый электрический автобус Hyundai

В оснащении автобуса цифровая панель приборов, мультифункциональный руль и «умный» ключ с возможностью дистанционного запуска двигателя. Для защиты пассажиров автобус оснастили системами, предотвращающими закрытие дверей в процессе посадки-высадки.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/158020/
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