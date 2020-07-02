Новый электрический автобус представила компания Hyundai

Компания Hyundai представила первый в своей линейке электрический микроавтобус County Electric. Об этом сообщило издание «Популярная механика».
7,7-метровый автобус доступен в разных вариантах вместимости от 15 до 33 пассажирских мест. Заявлено, что Country Electric с 50 до
Электроавтобус получил литий-ионно-полимерный аккумулятор, который обеспечивает запас хода до
В оснащении автобуса цифровая панель приборов, мультифункциональный руль и «умный» ключ с возможностью дистанционного запуска двигателя. Для защиты пассажиров автобус оснастили системами, предотвращающими закрытие дверей в процессе посадки-высадки.