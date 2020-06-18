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Техноблог

Марсоход, разработанный Airbus, отправят к Красной планете в 2026 году

Фото Airbus. Разработанный Airbus марсоход

В рамках проекта Mars Sample Return Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и Европейского космического агентства (ЕКА) по доставке образцов марсианской породы на Землю задействуют два аппарата — американского и французского производства. Об этом сообщила «Популярная механика».

Миссия НАСА в 2020 году должна отправить марсоход Perseverance, цель которого сбор образцов грунта и горных пород, их «упаковка» в стальные трубки и размещение на поверхности Марса.

В 2026-м к планете отправят новый марсоход Airbus, который должен в 2028 году сесть на Марс и собрать оставленные для него пробы.

Ожидается, что в течение полугода аппарат Sample Fetch Rover будет проезжать по поверхности Марса до 200 метров ежедневно, чтобы собрать не менее 36 образцов из 43 заготовленных и отвезти их к площадке Mars Ascent Vehicle. Этот космический корабль взлетит с Марса, выйдет на орбиту, где у него «заберет» образцы еще один аппарат, Earth Return Orbiter, который должен доставить их на Землю в 2031 году.

Airbus
Фото Airbus. Разработанный Airbus марсоход

Сейчас Airbus работает над марсоходом и прорабатывает детали конструкции. В частности, решили отказаться от 6-колесной схемы в пользу четырех колес большего диаметра, поскольку Sample Fetch Rover должен быть не просто легким, но и проходимым и динамичным для выполнения поставленной перед ним задачи.

Кроме того, совместно с рядом европейских компаний Airbus разрабатывает роботизированный манипулятор, которым планируется собирать пробы с Марса.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/156517/
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