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Техноблог

Ученые с помощью радара нашли под землей древний город

Фото Phys.org. Храм в Фалерии-Нови, обнаруженный с помощью георадара

Ученые из Кембриджского и Гентского университетов впервые смогли найти целый город — Фалерии-Нови в Италии — используя усовершенствованный георадар. Технология позволила получить детальную картинку древнего поселения, пока оно остается глубоко под землей, сообщило издание Phys.org.

Полученные в ходе исследования изображения показали банный комплекс, рынок, храм, неизвестный монумент и систему водопровода.

В работе ученые применяли современный георадар, который позволил сканировать большую площадь в высоком разрешении. В дальнейшем продвинутые технологии радиолокации позволят гораздо лучше рассмотреть древние поселения людей, многие из которых уже нельзя раскопать.

Георадар работает посредством отражения радиоволн от объектов. Эхолокация позволяет получить представления о структурах, скрытых под землей. Команда археологов изучила площадь 30,5 гектара в пределах городских стен, прикрепив радар к квадроциклу.

Фалерии-Нови оказался немногим меньше Помпеи. Древний город находится в 50 километрах к северу от Рима.

Город заселили в 241 году до нашей эры. Он просуществовал примерно до 700 года нашей эры. Полученные на ранних этапах исследований данные показали, что из города успели начать воровать камни.

Примечательно, что планировка Фалерии-Нови менее стандартизирована, чем у других известных древнеримских городов, а здания отличались более сложной архитектурой, чем стоило ожидать в небольшом городе.

Phys.org
Фото Phys.org. Схема расположения объктов в Фалерии-Нови
«Поразительный уровень детализации, которого мы достигли в Фалерии-Нови, и удивительные особенности, обнаруженные георадаром, предполагают, что археологи начнут иначе подходить к исследованию городов — как к целостным объектам, — отметил один из археологов Кэмбриджского университета Мартин Миллет. — Нам еще много предстоит узнать о римской городской жизни, и эта технология даст нам беспрецедентные возможности на десятилетия вперед».
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/155505/
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