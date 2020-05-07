Открыта ближайшая к Земле черная дыра

Астрономы обнаружили черную дыру в системе звезд, которую можно увидеть невооруженным глазом. Это ближайшая к Солнцу черная дыра из всех известных науке. Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics.

Специалисты изучали систему из двух звезд в созвездии Телескопа, расположенную в тысяче световых лет от Земли. Проанализировав движение светил, они выяснили, что это не дуэт, а трио: в орбитальном танце участвует невидимое третье тело.

Когда ученые рассчитали массу «невидимки», сомнений в его природе не осталось.

«Невидимый объект массой по меньшей мере в четыре массы Солнца может быть только черной дырой», — объясняет соавтор статьи Томас Ривиниус (Thomas Rivinius) из Европейской Южной обсерватории.

Таким путем и была открыта черная дыра на рекордно малом расстоянии от Земли.