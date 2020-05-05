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Техноблог

Кропотливая работа. Фотограф создал самый четкий снимок Луны

Фотограф создал самый четкий снимок Луны, используя лунный терминатор. Об этом сообщил сайт «National Geographic Россия».

Терминатором называется линия светораздела, отделяющая освещенную часть тела от неосвещенной. Особенно интересно, что на этой границе наблюдаются длинные тени, которые придают поверхности объемный и четкий вид, делая кратеры более заметными.

Астрофотограф из Калифорнии Эндрю Маккарти задался вопросом, что получится, если взять снимки участков перед терминатором в разных фазах растущей Луны и объединить их в одно изображение. Ему пришлось выполнить кропотливую работу, соединив тысячи различных изображений спутника Земли.

В результате получилось изображение Луны, какой мы ее еще не видели, — с ослепительным множеством кратеров, ямочек и выбоин, причудливо объединившихся в одной картинке.

cosmic_background/instagram.com
Фото cosmic_background/instagram.com. Луна

Каждое изображение нужно было сопоставлять с трехмерной сферой и настроить так, чтобы они были выровнены.

Эндрю Маккарти, который делал оригинальные снимки, используя ASI1600MM и Celestron edgeHD 800, заявил, что может повторить процесс для убывающей Луны.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/151964/
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