00:08
USD 84.87
EUR 91.60
RUB 1.11
Техноблог

Производство масок, защищающих от коронавируса, запустила Apple

Фото @tim_cook/Twitter. Тим Кук демонстрирует маски, которые выпускает Apple

Apple будет производить миллион защитных масок для медработников в неделю. Об этом генеральный директор компании Тим Кук сообщил на своей странице в Twitter.

Защитные маски от Apple получили название iShield. Первую партию фирма доставила в больницу Кайзер в долине Санта-Клара в Калифорнии. Маски, состоящие из прозрачного пластика и головного ремня, будут использовать в качестве средств индивидуальной защиты для медицинского персонала, который занимается лечением пациентов с COVID-19.

Как уточняет Digitaltrends, глава Apple назвал инициативу по выпуску масок «объединением усилий дизайнеров, инженеров, операторов, упаковщиков и поставщиков». Тим Кук пояснил, что каждое защитное средство собирается менее чем за 2 минуты.

Apple намерена в первую очередь обеспечить средствами защиты американские больницы, а затем отправлять их и в другие страны. Ранее компания поставила медработникам более 20 миллионов масок других производителей через свою цепочку поставщиков.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/149441/
просмотров: 333
Версия для печати
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Facebook будет следить за перемещением пользователей
Бишкекчане смогут сдать анализ на коронавирус не выходя из дома. Но не все
У большинства читателей 24.kg запасов продуктов хватит только на неделю
Все жалобы на действия или бездействие при режиме ЧП проверят, обещает депутат
Какие телеуроки для школьников запланированы на ближайшие дни. Расписание
Бишкекчане могут оставить заявку на получение помощи на сайте мэрии
Впервые с января в Китае не зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса
В Туркменистане из карантинной зоны по коронавирусу совершили массовый побег
Семьи поделили на две категории. Продуктовые наборы для каждой из них разные
Оказались не готовы. «Штаб помощи» не справляется с приемом заявок
Популярные новости
Кыргызстан попал на&nbsp;сайт Google, отслеживающий передвижения людей на&nbsp;карантине Кыргызстан попал на сайт Google, отслеживающий передвижения людей на карантине
IT-штаб разработал цифровые платформы для мониторинга ситуации с&nbsp;коронавирусом IT-штаб разработал цифровые платформы для мониторинга ситуации с коронавирусом
Microsoft выпустит масштабное обновление для Windows&nbsp;10 Microsoft выпустит масштабное обновление для Windows 10
Пандемия коронавируса. Facebook будет следить за&nbsp;перемещением пользователей Пандемия коронавируса. Facebook будет следить за перемещением пользователей
Бизнес
Beeline: Звоните бесплатно! Beeline: Звоните бесплатно!
MegaCom объявляет сбор средств на&nbsp;борьбу с&nbsp;коронавирусом через MegaPay MegaCom объявляет сбор средств на борьбу с коронавирусом через MegaPay
Бесплатный интернет-пакет &laquo;Окуучу&raquo; от&nbsp;MegaCom: учеба и&nbsp;развлечения дома Бесплатный интернет-пакет «Окуучу» от MegaCom: учеба и развлечения дома
Показания газовых счетчиков продолжат принимать через онлайн-сервисы Показания газовых счетчиков продолжат принимать через онлайн-сервисы
7 апреля, вторник
23:49
Производство масок, защищающих от коронавируса, запустила Apple Производство масок, защищающих от коронавируса, запусти...
22:09
Нельзя не работать. Врач в Балыкчи добирается на дежурство на велосипеде
21:44
Пандемия коронавируса. Facebook будет следить за перемещением пользователей
21:21
В Ошском областном суде прокомментировали инцидент на блокпосту
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 8 апреля: дожди