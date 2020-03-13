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Техноблог

Новые гиперкары Pagani презентовали онлайн из-за отмены Женевского автосалона

Фото Pagani. Новые гиперкары Pagani

Основатель компании Pagani Горацио Пагани лично провел онлайн-презентацию новых гиперкаров марки — Huayra Imola и Huayra Roadster BC. Об этом сообщила «Популярная механика».

Модель Huayra Imola получила название в честь известной итальянской гоночной трассы. Она оснащена 6-литровым двигателем V12 AMG с двумя турбинами, способным выдавать 839 лошадиных сил.

Всего выпустят пять гиперкаров Imola (все они уже проданы). Цена на модель составляет пять миллионов евро.

Pagani
Фото Pagani. Новые гиперкары Pagani

Imola является наиболее мощной версией Huayra. Другая же модель — Huayra Roadster BC — имеет такой же двигатель, как у Imola, однако меньшей мощности — 800 лошадиных сил. Цена на автомобиль составит 3,5 миллиона евро.

Суперкары должны были представить на автосалоне в Женеве, который был запланирован на 5−15 марта. Мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/146417/
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