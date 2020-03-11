17:44
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Техноблог

Microsoft провела международную операцию против крупной хакерской сети

Отдел по борьбе с цифровыми преступлениями компании Microsoft изъял 6 миллионов доменов, подготовленных командой ботнета Necurs для хакерских атак на компьютеры. Об этом сообщило издание The New York Times.

Газета отметила, что операцию провели в сотрудничестве со спецслужбами 35 стран. Microsoft координировала их действия, чтобы они одновременно отключили хакерам доступ к интернету, после чего провела атаку собственными силами.

Работа Necurs координируется из России, утверждает издание со ссылкой на сотрудников служб разведки.

Они отмечают, что власти не поддерживают Necurs напрямую, но при этом не оказывают ей противодействия. По данным NYT, Necurs успела взломать 9 миллионов компьютеров по всему миру.

Атака против Necurs прошла из американской штаб-квартиры Microsoft в Редмонде, штат Калифорния. Сеть Necurs автоматически генерирует миллионы доменных адресов по заранее заданному алгоритму. Microsoft удалось воссоздать алгоритм и перехватить контроль над адресами, заявили The New York Times в компании.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/146169/
просмотров: 125
Версия для печати
Материалы по теме
Microsoft показала, как работает ее первый раскладной смартфон на Android
Новый вид мошенничества обнаружили в интернете
Нападения на сайты — угроза информационной безопасности Кыргызстана в целом
Данные 267 миллионов пользователей Facebook нашли в открытом доступе
Траты жены Матраимова. DDoS-атака сайта Factcheck.kg продолжается
Новый вирус для хищения денег обнаружили банки России
Microsoft собрала Office в одно полноценное приложение для смартфонов
Миллионы владельцев Android-смартфонов пострадали от бесконечной рекламы
Складной смартфон с двумя экранами и другие новинки от корпорации Microsoft
В SIM-картах нашли ошибку, позволяющую взломать телефон отправкой SMS
Популярные новости
Боевой &laquo;вертолет будущего&raquo; представила компания Boeing Боевой «вертолет будущего» представила компания Boeing
Как смартфоны и&nbsp;компьютеры превращают мозг в&nbsp;&laquo;свалку&raquo;, объяснили японские врачи Как смартфоны и компьютеры превращают мозг в «свалку», объяснили японские врачи
Необычный смартфон-рулон разработала компания TCL Необычный смартфон-рулон разработала компания TCL
Представлены две модели недорогих смартфонов Realme 6&nbsp;с отличными дисплеями Представлены две модели недорогих смартфонов Realme 6 с отличными дисплеями
Бизнес
Кыргызский футбольный союз объявляет конкурс на&nbsp;создание логотипа Кыргызский футбольный союз объявляет конкурс на создание логотипа
Маркетплейс&nbsp;&mdash; новый продукт Dos Credobank Маркетплейс — новый продукт Dos Credobank
Марат Аманкулов о&nbsp;партии и&nbsp;какое отношение власть имеет к&nbsp;&laquo;Биримдик&raquo; Марат Аманкулов о партии и какое отношение власть имеет к «Биримдик»
&laquo;Каганат Инвест&raquo;&nbsp;&mdash; генеральный спонсор Кыргызского футбольного союза «Каганат Инвест» — генеральный спонсор Кыргызского футбольного союза
11 марта, среда
17:30
Дело Зилалиева. В суде рассказали, как горнодобывающая фирма получила лицензию Дело Зилалиева. В суде рассказали, как горнодобывающая...
17:25
Microsoft провела международную операцию против крупной хакерской сети
17:24
Мошенники вымогали у «Кыргыз темир жолу» $1 миллион за победу в тендере
17:14
Мечети Бишкека дезинфицируют против коронавируса
17:03
Езда по встречке. На улице Московской в Бишкеке вновь нарушают ПДД