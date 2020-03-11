Фотографии Земли сделали из космоса на новый смартфон Xiaomi Mi 10 Pro

Компания Xiaomi опубликовала в соцсетях фотографии Земли, сделанные из космоса на новый флагманский смартфон Mi 10 Pro. Аппарат оснащен 108-мегапиксельной основной камерой.

All these out of this world photos were shot with #Mi10Pro's 108MP camera from space!



Can you guess where this is? #LightsCameraAction pic.twitter.com/0jqQZH1Pz0 — Xiaomi (@Xiaomi) March 10, 2020

«Все кадры сделали на 108-мегапиксельную камеру Mi 10 Pro. Можете угадать, где это?» — подписала компания галерею снимков, выложенную в Twitter.

Также в официальном Twitter-аккаунте Xiaomi появилось видео, на котором запечатлена подготовка к запуску смартфона в безвоздушное пространство. Аппарат закрепили в специальной капсуле на спутнике.

We launched a satellite equipped with #Mi10Pro's 108MP camera into the space!



Check out this video and see just how clear and beautiful our Mother Earth really is!



Hit if you want to download these space photos as your wallpaper.#LightsCameraAction pic.twitter.com/VdKBEjoXl9 — Xiaomi (@Xiaomi) March 9, 2020

Международный анонс Xiaomi Mi 10 Pro состоится 27 марта. Помимо 108-мегапиксельной камеры, смартфон получит топовый процессор Snapdragon 865 с поддержкой 5G, 12/512 гигабайт памяти в максимальной комплектации и экран 6,67 дюйма с матрицей AMOLED и разрешением FullHD+.

В Китае Mi 10 Pro продается по цене от 4 тысячи 999 юаней (около 52 тысяч сомов) за младшую версию с 8/256 гигабайтами памяти.