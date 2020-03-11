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Техноблог

Фотографии Земли сделали из космоса на новый смартфон Xiaomi Mi 10 Pro

Компания Xiaomi опубликовала в соцсетях фотографии Земли, сделанные из космоса на новый флагманский смартфон Mi 10 Pro. Аппарат оснащен 108-мегапиксельной основной камерой.

«Все кадры сделали на 108-мегапиксельную камеру Mi 10 Pro. Можете угадать, где это?» — подписала компания галерею снимков, выложенную в Twitter.

Также в официальном Twitter-аккаунте Xiaomi появилось видео, на котором запечатлена подготовка к запуску смартфона в безвоздушное пространство. Аппарат закрепили в специальной капсуле на спутнике.

Международный анонс Xiaomi Mi 10 Pro состоится 27 марта. Помимо 108-мегапиксельной камеры, смартфон получит топовый процессор Snapdragon 865 с поддержкой 5G, 12/512 гигабайт памяти в максимальной комплектации и экран 6,67 дюйма с матрицей AMOLED и разрешением FullHD+.

В Китае Mi 10 Pro продается по цене от 4 тысячи 999 юаней (около 52 тысяч сомов) за младшую версию с 8/256 гигабайтами памяти.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/146148/
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