Фотографии Земли сделали из космоса на новый смартфон Xiaomi Mi 10 Pro

Компания Xiaomi опубликовала в соцсетях фотографии Земли, сделанные из космоса на новый флагманский смартфон Mi 10 Pro. Аппарат оснащен 108-мегапиксельной основной камерой.
«Все кадры сделали на 108-мегапиксельную камеру Mi 10 Pro. Можете угадать, где это?» — подписала компания галерею снимков, выложенную в Twitter.
Также в официальном Twitter-аккаунте Xiaomi появилось видео, на котором запечатлена подготовка к запуску смартфона в безвоздушное пространство. Аппарат закрепили в специальной капсуле на спутнике.
Международный анонс Xiaomi Mi 10 Pro состоится 27 марта. Помимо 108-мегапиксельной камеры, смартфон получит топовый процессор Snapdragon 865 с поддержкой 5G, 12/512 гигабайт памяти в максимальной комплектации и экран
В Китае Mi 10 Pro продается по цене от 4 тысячи 999 юаней (около 52 тысяч сомов) за младшую версию с 8/256 гигабайтами памяти.